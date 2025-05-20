黃偉哲與學童共餐「蒲燒鯛魚」　推廣吃台灣鯛挺漁民

▲台南市長黃偉哲與麻豆國小學童共進營養午餐，推廣在地優質台灣鯛入菜，兼顧營養與產業永續。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為因應美國調升關稅衝擊台灣鯛外銷市場，台南市政府積極推動內銷轉型，20日上午市長黃偉哲偕同教育局長鄭新輝、農業局長李芳林前往麻豆國小，與學童共進營養午餐，現場品嚐蒲燒鯛魚、糙米飯等佳餚，並向學童介紹台南在地之光──台灣鯛。

黃偉哲強調，在地台灣鯛新鮮營養、無細刺，適合長幼食用，納入學校營養午餐不僅健康美味，也能照顧漁民權益，實踐食農教育與產業永續。

黃偉哲表示，台灣鯛即俗稱的吳郭魚，是經台灣改良後的優質魚種，其中台南更是全台最大產區之一，2024年出口量達16860公噸，產值高達5776萬5千美元，主要銷往美國、澳洲、加拿大及沙烏地阿拉伯。不過，近期美國針對部分台灣產品調升進口關稅，市府因應政策轉向內銷推廣，鼓勵各校將台南在地台灣鯛納入午餐菜單，讓學生吃得健康，也能支持漁民。

教育局長鄭新輝指出，學校營養師依教育部標準設計菜單，每月至少供應兩次魚類或海鮮，並鼓勵使用當季在地食材。此次市府特別彙整15道台灣鯛料理製作成電子食譜，已公開於「台南市學校午餐教育資訊網站」供各校參考，透過多元烹調方式，讓學生從小培養低碳飲食與本土食材認同感。

農業局長李芳林補充，台南市的台灣鯛養殖面積約882公頃，年產量達25986公噸，集中於學甲、麻豆、下營、六甲與官田等區。台灣鯛屬於無細刺魚種，蛋白質含量高、脂肪低，適合全齡食用，是名副其實的平民美食。為讓民眾方便選購，農業局也在官網設立台灣鯛產品專區，鼓勵全民一起支援在地、品嚐鮮味。

麻豆國小校長李貞儀表示，作為中央廚房的麻豆國小每日供應8所學校、超過2460位師生的營養午餐，主選單強調營養均衡與環境友善。今日菜色包括蒲燒鯛魚、米血大黃瓜、有機高麗菜等，都是學生愛吃的菜色。營養師王思翰也說，透過食農教育活動，讓學生在享用午餐的同時，認識台南食材與營養知識，是最實用的學習方式。