霸凌零容忍！台南首辦家長研習班　黃偉哲：打造友善校園

▲台南市政府教育局首辦家長霸凌防制研習活動，學者以實例分享應對策略，家長反應熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助家長理解校園霸凌現況，學習防制應對策略，台南市教育局17日於大港國小首度舉辦「校園霸凌防制家長研習」，邀請國立中山大學教育研究所教授陳利銘主講，從「家長視角」切入，以深入淺出的方式講解霸凌防制觀念與應對方法，與家長們一同探討如何妥善處理孩子遭遇的校園霸凌情況，反應熱烈、互動溫馨。

台南市長黃偉哲強調，校園霸凌「零容忍」是市府堅定不移的立場，保護每位學生安全成長、建立自我價值，是社會共同責任。他期盼透過多元研習活動，讓學校、家庭與社會形成緊密合作網路，共同為孩子打造安全、友善、尊重的學習環境。

教育局長鄭新輝表示，為推動「友善校園」目標，教育局今年特別訂定《校園霸凌防制整體計畫》，從「完備行政機制」、「精進師資知能」、「深化教育宣導」及「建立支持系統」四大面向著手，同時廣納校園霸凌諮詢委員會建議，首次規劃家長專屬研習課程，強化家庭在孩子校園生活中的支持與辨識角色。

研習現場由陳利銘教授生動講解案例，搭配互動問答，引發家長共鳴，現場笑聲與掌聲不斷，不少家長踴躍分享自身經驗，氣氛熱絡。許多參與者表示，透過此次講座學會瞭如何及時察覺孩子的情緒變化與校園互動，未來將更有信心陪伴孩子面對校園挑戰。

教育局進一步指出，防制校園霸凌不僅是教育現場的議題，更是整個社會應共同關注的責任。家庭作為孩子成長的第一道防線，父母的敏銳觀察與情緒支援，往往是避免傷害擴大的關鍵。透過此次研習，期望促進家校間的雙向溝通與合作，共同營造充滿同理心與關愛的校園環境，讓每一位孩子都能健康快樂成長。