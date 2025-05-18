喝出台南好味道！　國產精品咖啡媒合會黃偉哲邀東山走讀品香氣

▲台南東山區18日舉辦精品咖啡生豆媒合會，現場氣氛熱絡，黃偉哲親自出席邀民品嚐台南咖啡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣在地優質咖啡，台南市東山區農會18日舉辦「2025年國產精品咖啡生豆推廣分享媒合會」，市長黃偉哲親自出席，除頒獎表揚優秀莊園主，更與與會貴賓現場沖煮台南精品咖啡製作「西西里特調」，邀請消費者一起支持在地咖啡文化，打造台南咖啡邁向國際舞台的品牌實力。

黃偉哲市長指出，隨著國人飲用咖啡人口不斷攀升，市場對咖啡品質要求也日益嚴格。東山咖啡憑藉穩定產量與香氣、酸甜度、平衡性兼具的風味表現，已連年舉辦媒合會打響知名度，2025年更有13支咖啡突破84分大關、平均分數來到84.77分，創下新高，也吸引眾多買家現場競標採購，實現農友與業者雙贏。市府將持續行銷東山咖啡，同步推薦在地農特產，讓民眾一趟走讀東山，收穫滿滿香氣與人情。

農業局指出，台南莊園咖啡具備獨特香氣與國際水準口感，近年不僅品質提升，咖啡農技術與烘焙工藝更獲業界肯定。今年媒合會由市府、農會及產業協會共同策劃，開放買家競標下單，吸引來自各地咖啡業者、企業與愛好者共襄盛舉，現場搶標氣氛熱烈。農業局也誠摯邀請各界走訪東山，親身品嚐台南咖啡的迷人魅力，支持永續農業與本土產業價值。