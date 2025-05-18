《野餐我PET你》台南開唱　黃偉哲：領養代替購買

▲台南《野餐我PET你》毛孩音樂市集登場，市長黃偉哲帶愛犬黑妞現身與民眾互動，現場氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

毛孩也能參加音樂祭！《野餐我PET你 滾草皮音樂市集》，18日下午在台南安平寵物運動公園登場，由日系眼鏡品牌JINS主辦，活動融合毛孩互動體驗、草地野餐市集與音樂演出，吸引大批毛爸毛媽帶著愛寵共襄盛舉。

市長黃偉哲也驚喜現身，牽著人氣柴犬「黑妞」同樂，寫下「愛護毛孩，人人有責」祈福繪馬，展現對動物友善的重視。

黃偉哲市長表示，很開心國際品牌選擇在台南舉辦這場全台最大規模的毛孩音樂祭，結合音樂與寵物議題，不僅充滿創意，更讓市民在輕鬆氛圍中與毛孩共享假日午後時光。他呼籲民眾以「領養代替購買」落實動保理念，更重要的是從日常做起，真正打造對動物友善的共融城市。

活動現場宛如小型寵物嘉年華，草地上隨處可見奔跑的狗狗與放鬆的飼主，還邀來狗屎運爵士大樂團、王ADEN、蕭秉治、蔡旻佑、鄧福如、艾怡良等藝人接力開唱，氣氛High翻。人氣訓練師「熊爸」現場教導實用指令與互動技巧，潘慧如則分享夏日毛孩照護秘訣，還有寵物瑜珈、按摩體驗攤位，打造療癒又專業的毛孩市集氛圍。

台南市府重申，打造友善城市需要全民共同參與，呼籲飼主落實「三要三不」原則：出門牽繩、清理便溺、主動管理，不棄養、不忽視、不任性。並推廣晶片植入、寵登、疫苗與絕育等飼主責任，讓寵物平權不只是理想，而是每位市民實踐的日常。

今日活動，立委陳亭妃、林俊憲、市議員李宗霖、林美燕、林依婷、周嘉韋、蔡筱薇、周麗津等人也到場參與，與市民、毛孩一起野餐、聽音樂、曬太陽，讓安平草地充滿溫馨與歡笑。