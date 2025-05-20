快訊／徐少東傳「人在日本」撤銷協尋　法院發佈通緝

▲徐少東失聯又撤銷協尋，法院發佈通緝。（圖／最高檢察署提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

三聯集團負責人徐少東涉非法吸金22億餘元，二審遭重判12年，上週卻在留下親筆家書離家後人間蒸發，坊間傳出徐疑已偷渡出海，不料，17日晚上徐少東兒子又通知警方，表示父親「人在日本」，警方依規定撤銷緊急協尋，檢方也已立案偵辦。據了解，橋頭地院已經對徐少東發佈通緝。

徐少東涉嫌非法吸金22億，遭判刑12年，目前全仍在最高院審理中，上週徐少東原本因案在高雄高分院要開庭，審酌是否實施科技設監控，未料他在9日清晨留下親筆家書道別後，獨自開著朋友的千萬賓利離家，先是將車開到高醫停車場停放後，就徒步走向同盟路、愛河一帶人間蒸發。

坊間盛傳，徐少東最後身影疑似出現在嘉義布袋，不排除已經偷渡出海，不料，警方表示，17日晚上接獲徐少東兒子通知，稱父親向其主動聯繫「人在日本」投靠友人，對此說法警方保持高度懷疑，不排除是障眼法。

徐少東涉及的案件中，除吸金案目前在最高院審理中以外，他違反國安法的案件在高雄高分院審理中，由於徐少東並未依照法院的保安處分，每週到派出所報到，橋頭地院在接到警方報告後，發出拘票令警方拘提，由於拘提無果，法院已經發佈通緝。