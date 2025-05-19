徐少東突失聯又撤銷協尋　律師：背後疑有高人指點

▲三聯集團負責人徐少東失聯，律師懷疑背後有高人指點。（圖／最高檢察署提供）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

三聯集團負責人徐少東涉非法吸金22億餘元，二審遭重判12年，上週卻在留下親筆家書離家後人間蒸發，坊間傳出徐疑已偷渡出海，不料，17日晚上徐少東兒子又通知警方依規定撤銷緊急協尋，檢方也已立案偵辦；對於徐的一連串動作，律師表示，徐少東很明顯是利用「被告」身分的空窗期，來逃避遭到通緝，如此縝密的計畫，懷疑背後有高人指點。

徐少東涉嫌非法吸金22億，遭判刑12年，目前全仍在最高院審理中，上週徐少東原本因案在高雄高分院要開庭，審酌是否實施科技設監控，未料他在9日清晨留下親筆家書道別後，獨自開著朋友的千萬賓利離家，先是將車開到高醫停車場停放後，就徒步走向同盟路、愛河一帶人間蒸發。

▲徐少東駕車離家後隨即失聯。（圖／記者賴文萱翻攝）

坊間盛傳，徐少東最後身影疑似出現在嘉義布袋，不排除已經偷渡出海，不料，警方表示，17日晚上接獲徐少東兒子通知，稱父親向其主動聯繫「人在日本」投靠友人，對此說法警方保持高度懷疑，不排除是障眼法。

據了解，雄檢在接獲最高檢察署指示及警方的通報後，已立案調查徐未報到緣由及行蹤，朝「藏匿人犯」的方向進行偵辦。

對於徐少東一連串的動作，律師表示，徐少東很明顯是利用「被告」身分的空窗期，來逃避遭到通緝，如此縝密的計畫，懷疑背後有高人指點。

律師分析，徐少東涉及的案件中，除吸金案目前在最高院審理中以外，他違反國安法的案件在高雄高分院審理中，涉及反滲透法、總統副總統選舉罷免法等案則在橋頭地院審理中，也就是說徐少東目前僅是「被告」的身分，所以法院只能發拘票令警方逕行拘提，而徐就是利用身分的空檔「失聯」。

由於橋頭地院預計6月6日會開庭，當天有傳徐少東到場，若徐近日拘提未到，且開庭當天也未到，預估最快當天就可發布通緝。