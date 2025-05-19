徐少東失聯又撤銷協尋　雄檢「藏匿人犯」立案偵辦

▲三聯集團負責人徐少東失聯，檢方已立案偵辦。（圖／最高檢察署提供）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

三聯集團負責人徐少東涉非法吸金22億餘元，二審遭重判12年，上週卻在留下親筆家書離家後人間蒸發，坊間傳出徐疑似出現在嘉義布袋，不排除已偷渡出海，不料，17日晚上徐少東兒子又通知警方，稱其父親主動聯繫「人在日本」投靠友人，依規定撤銷緊急協尋。據了解，高雄地檢署已立案調查，依「藏匿人犯」的方向進行偵辦。

徐少東涉嫌非法吸金22億，遭判刑12年，目前全仍在最高院審理中，上週徐少東原本因案在高雄高分院要開庭，審酌是否實施科技設監控，未料他在9日清晨留下親筆家書道別後，獨自開著朋友的千萬賓利離家，先是將車開到高醫停車場停放後，就徒步走向同盟路、愛河一帶人間蒸發。

▲徐少東駕車離家後隨即失聯。（圖／記者賴文萱翻攝）

坊間盛傳，徐少東最後身影疑似出現在嘉義布袋，不排除已經偷渡出海。對此，警方表示，17日晚上接獲徐少東兒子通知，稱父親向其主動聯繫「人在日本」投靠友人。

但對於此說法，警方仍保持高度懷疑，不排除是障眼法。目前已依規定撤銷緊急協尋，後續依高雄地檢署指揮持續追查。

據了解，雄檢在接獲最高檢察署指示及警方的通報後，已立案調查徐未報到緣由及行蹤，朝「藏匿人犯」的方向進行偵辦，追查徐失蹤過程有無其他人涉嫌幫助或協助藏匿或逃亡，並通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施。