徐少東吸金22億也蹭黃仁勳熱度　偽刻輝達鋼印賀電自抬身價

▲三聯集團負責人徐少東涉吸金案遭判刑，目前失聯中。（圖／最高檢察署提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

「AI教父」黃仁勳來台掀起旋風，所到之處大受歡迎。其實黃仁勳的光環不只高科技、投資圈喜歡，連目前失聯的前三聯集團負責人徐少東也相當熱愛，根據橋頭地檢署去年依反滲透法起訴徐少東時的起訴書，就可發現徐少東曾偽造輝達公司及黃仁勳印章發出賀電，打造自己和黃仁勳關係密切的假象，自抬身價，也被依偽造文書罪一併起訴。

三聯集團負責人徐少東涉非法吸金22億餘元，二審遭重判12年，近日卻在留下親筆家書離家後人間蒸發，坊間傳出徐疑似出現在嘉義布袋，不排除已偷渡出海，而橋頭地院也發出拘票，令警方逕行拘提，不過警方表示，17日晚上接獲徐少東兒子通知，稱父親向其主動聯繫「人在日本」投靠友人，撤銷緊急協尋，讓徐的行蹤更加成謎。

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

徐少東除了吸金案被判刑13年全案正由最高法院審理中以外，他還涉及多起案件，包括他在前年總統大選前，與台灣新住民關懷總會周姓理事長製作假民調，企圖影響選民意向，去年也被橋頭地檢署依涉犯反滲透法及國安法發展組織罪起訴。

在橋檢當時的起訴書中指出，徐少東為了營造自己「很有行情」的假象，曾偽造蔡英文前總統、輝達執行長黃仁勳及輝達公司LOGO的鋼印，偽造賀電來自抬身價，假裝跟黃仁勳、蔡英文等政商人士關係密切，涉犯偽造文書罪，也被橋檢一併起訴。