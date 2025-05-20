　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日男持刀「脅持母親、妹妹」揚言殺人！　警方對峙近5小時

記者張方瑀／綜合報導

日本千葉縣船橋市20日清晨驚傳人質挾持事件，一名30多歲男子在自家公寓內持刀挾持母親與妹妹，還疑似在屋內潑灑煤油，揚言「警察不離開就殺人」，目前仍在屋內與警方對峙，僵持近5小時。

綜合日媒報導，案發地點位於船橋市夏見台一棟黑色公寓，周邊多為住宅與農田，距離東武野田線馬込澤站約1公里。警方在20日上午6時45分左右，接獲男嫌的哥哥報案，指稱其弟手持菜刀將家人挾持，警方迅速封鎖現場，搜查人員重重包圍，氣氛緊繃。

根據警方說法，男子當時在公寓內的一間房內持刀挾持59歲的母親與27歲的妹妹，並揚言若警方不撤離就會殺人。消防單位則指出，有情報顯示男子曾將煤油潑灑在室內，疑似有縱火意圖，因此消防隊也緊急出動待命。

截至目前並未傳出傷亡消息，警方仍持續透過電話與男子聯繫，盼能平安落幕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／母子都殺人！媽媽殺友人裝哭　兒7年後勒死女師
三峽車禍「女學生跪地CPR」　心碎畫面惹哭網
快訊／78歲駕駛「未脫險、意識模糊」　將進行第2次手術
1圖看「三峽車禍有多扯」　在地人揭可疑關鍵
暴衝釀3死！　車頭爛毀「零件外露」畫面曝
獨／29歲天使女師喪命！父沒哭沒怨只問1句　令人鼻酸
三峽車禍釀3死！　侯友宜跑9趟醫院：必對肇事者提求償

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

剛從大學畢業！22歲女度假意外墜船　雙腿遭「螺旋槳絞爛」

日男持刀「脅持母親、妹妹」揚言殺人！　警方對峙近5小時

男好心幫陌生人搬家具到車上　「箱內發現屍體」遭恐怖追殺

賴清德執政周年民調下跌？「選舉之神」分析：罷免受川普政府影響

30歲資產達400億！她靠AI擠下泰勒絲　成最年輕白手起家女富豪

澤倫斯基向川普提3大訴求　「美若棄烏和平，普丁是唯一受益者」

世衛大會首日「多國力挺台灣」　日德法紐齊聲支持參與

貿易戰衝擊！有錢人「轉向不動產」避險　美3億以上豪宅買氣飆升

川普表態「信任普丁」不祭制裁　警告和平無進展將退出談判

麥當勞1組合竟成「偏頭痛解方」？　一票人喊真的有效

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

【直擊】黃仁勳演講5000人滿座！ 蔣萬安現身背板見北市府 #黃仁勳

剛從大學畢業！22歲女度假意外墜船　雙腿遭「螺旋槳絞爛」

日男持刀「脅持母親、妹妹」揚言殺人！　警方對峙近5小時

男好心幫陌生人搬家具到車上　「箱內發現屍體」遭恐怖追殺

賴清德執政周年民調下跌？「選舉之神」分析：罷免受川普政府影響

30歲資產達400億！她靠AI擠下泰勒絲　成最年輕白手起家女富豪

澤倫斯基向川普提3大訴求　「美若棄烏和平，普丁是唯一受益者」

世衛大會首日「多國力挺台灣」　日德法紐齊聲支持參與

貿易戰衝擊！有錢人「轉向不動產」避險　美3億以上豪宅買氣飆升

川普表態「信任普丁」不祭制裁　警告和平無進展將退出談判

麥當勞1組合竟成「偏頭痛解方」？　一票人喊真的有效

高齡駕駛換照「難以篩出風險」　專家：應增加模擬測驗或路考

大安海水浴場藏大量鐵釘！廠商施工亂丟　害遊客踩到血流如注

碎屍殺人魔落網半年不認罪　檢方開立3死亡證明...近日起訴

控公車逼車！騎士1動作收1.6萬元罰單　喊冤被法官打臉

賴執政滿周年未提兩岸　黃介正分析兩可能性

78歲老翁車禍釀3死12傷！　林沛祥籲微調高齡駕駛法規

陶喆520大放閃光彈！　含淚告白愛妻Penny：永遠陪你

快訊／大谷翔平敲第17轟獨佔第一、5月狂炸10轟　貝茲合力追分

勤儉一生換來救命車！　白河老母親生前宏願子女代捐救護車完成

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

#賴清德 探視 #三峽 車禍事故傷者！蹲地緊握家屬雙手慰問

國際熱門新聞

13種高薪工作「AI也搶不走」

空姐爆料　「和乘客打招呼」背後原因

麥當勞1組合竟成「偏頭痛解方」？　一票人喊真的有效

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

偷吃毒梟的女人！33歲名DJ遭行刑式槍決

川普曝俄烏將開始談判　梵蒂岡願意主辦

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

日少女「被騙當性奴」！從車內激戰到摩鐵

赴日注意！日本擬調漲出國稅

拜登罹攝護腺癌首發文：癌症影響我們每一個人

老公偷看A片　人妻「割掉陰莖」煮湯喝掉

「失3A評等」美股仍收高逾100點！標普連6紅　台積電ADR跌近1美元

熱線川普2小時後　普丁：將與烏克蘭就和平備忘錄展開合作

肯爺老婆「漁網胸罩」2點全露吃冰

更多熱門

相關新聞

賴民調下跌？「選舉之神」：罷免受川普影響

賴民調下跌？「選舉之神」：罷免受川普影響

對此，日本知名台灣政治觀察家小笠原欣幸受訪表示，賴政府過去一年維持近半民眾支持，其原因在於面對北京當局威脅時的強硬態度，而川普政府的對台政策將牽動未來政局。

水族館驚現深海小香腸　飼養員揭真相

水族館驚現深海小香腸　飼養員揭真相

日本農相失言「沒買過米」惹眾怒

日本農相失言「沒買過米」惹眾怒

即／又來！日本4小學生放學「遭暴衝車輛」撞飛

即／又來！日本4小學生放學「遭暴衝車輛」撞飛

脫北者遭內鬼出賣　司機收錢向公安檢舉

脫北者遭內鬼出賣　司機收錢向公安檢舉

關鍵字：

人質挾持日本千葉縣日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

三峽車禍　傷者家屬向總統請命1事

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　網疑肇逃

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

三峽3死車禍「肇事翁無酒駕」　警方不排除這些原因釀禍

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面