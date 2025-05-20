日男持刀「脅持母親、妹妹」揚言殺人！　警方對峙近5小時

記者張方瑀／綜合報導

日本千葉縣船橋市20日清晨驚傳人質挾持事件，一名30多歲男子在自家公寓內持刀挾持母親與妹妹，還疑似在屋內潑灑煤油，揚言「警察不離開就殺人」，目前仍在屋內與警方對峙，僵持近5小時。

綜合日媒報導，案發地點位於船橋市夏見台一棟黑色公寓，周邊多為住宅與農田，距離東武野田線馬込澤站約1公里。警方在20日上午6時45分左右，接獲男嫌的哥哥報案，指稱其弟手持菜刀將家人挾持，警方迅速封鎖現場，搜查人員重重包圍，氣氛緊繃。

根據警方說法，男子當時在公寓內的一間房內持刀挾持59歲的母親與27歲的妹妹，並揚言若警方不撤離就會殺人。消防單位則指出，有情報顯示男子曾將煤油潑灑在室內，疑似有縱火意圖，因此消防隊也緊急出動待命。

截至目前並未傳出傷亡消息，警方仍持續透過電話與男子聯繫，盼能平安落幕。