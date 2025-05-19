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日本水族館驚現「深海小香腸」　飼養員揭真相：是罕見魚卵

日本水族館驚現「深海小香腸」　飼養員揭真相：是罕見魚卵

▲日本一間水族館分享盲鰻卵的照片，因為外型像「小香腸」，引發熱議。（圖／翻攝自X／@yogyo_aquarium）

圖文／CTWANT

日本一間水族館近日在社群平台PO出一張外型酷似「小香腸」的生物照片，吸引大批網友好奇，笑稱「新鮮製作的香腸沉入深海」。不過館方也解釋，這其實是一種少見的深海生物盲鰻的卵，每1根「小香腸」都會孵出一隻盲鰻，需要一年多的時間才會孵化。

位於日本靜岡縣清水町的「幼魚水族館」，日前在社群平台X上分享一張照片。照片中，一條條外型飽滿、色澤粉嫩的「小香腸」連在一起，水族館還幽默配文「我們開始展出深海香腸了」。

貼文一出引起熱議，不少網友開玩笑表示，「這不是起司棒嗎？」、「看起來像香腸，好像很好吃的樣子」、「像一根迷你蓮藕」、「好像棒棒冰」。

水族館的飼養員也留言解釋，這些一根根像香腸的生物，其實是「盲鰻」（ヌタウナギ）的卵，每一根香腸大小的卵都會孵出一隻盲鰻，需要一年多的時間才會孵化，不過目前還不知道這些卵是否有受精，「我們打算慢慢地、耐心地守護著牠的成長」。

水族館表示，未來也將繼續用這樣輕鬆有趣的方式，讓大家更認識更多海洋生物。對此，有網友驚呼「我原本就覺得應該是某種魚卵，沒想到竟然是盲鰻寶寶」、「我不會吃牠，但真的好想摸摸看」。

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