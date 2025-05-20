賴清德執政周年民調下跌？「選舉之神」分析：罷免受川普政府影響

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅翊宬／編譯

我中華民國總統賴清德今（20）日迎來就職一周年，稍早發表相關演說。美國總統川普對等關稅、台海情勢、大罷免等，是否將影響賴清德的支持率？對此，日本知名台灣政治觀察家小笠原欣幸受訪表示，賴政府過去一年維持近半民眾支持，其原因在於面對北京當局威脅時的強硬態度，而川普政府的對台政策將牽動未來政局。

東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸為知名日本政治學家，目前在台灣國立清華大學人文社會科學院擔任榮譽講座教授，由於過去歷屆台灣選舉中，透過深度剖析時事的方式，從支持率等各種民調數據精準預測選舉結果，因此在台灣又被朝野各界人士追捧為「選舉之神」。

如今，賴清德所領導的民進黨政權上台已滿一周年。小笠原欣幸接受日媒《朝日新聞》專訪，深度分析時事。對於賴政府過去一年來的支持率始終維持在50%左右，比起大選時40%得票率還要高，小笠原教授認為這是出於選民對於立法院（國會）藍白合所形成「朝小野大」的危機意識，因此去年投給第三勢力（民眾黨）的選民，轉而支持賴政府。

小笠原指出，儘管賴政府能夠維持較高的支持率，但台灣政治版圖恐將回歸過去藍綠嚴重對立的結構，也因在野黨屢次通過遭到賴政府反對的法案，導致台灣政局處於非常混亂且嚴峻的狀況，如今無論執政黨、在野黨的支持者皆強烈不滿現狀。

▲多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

如今，賴政府未來展望變得難以預測，其主因在於「大罷免」推動。小笠原指出，通過第二階段的選區，將於7、8月實施罷免投票，一旦民進黨成功獲得6席，將能再度成為立院過半數政黨，而呼籲「排除親中派立委」的公民團體，其訴求正好與對於中國滲透工作高度警戒的賴政府一致，因此一旦民進黨在立院恢復過半席次，將等同於民眾支持賴政府的施政方向，有利於往後執政。

不過，小笠原教授也指出，一旦民進黨在大罷免後在立院只收回3、4席，那就等同於民進黨「失敗」，因為由公民團體推動的罷免活動，背後也獲得民進黨支持。

小笠原教授分析，從賴清德的談話內容中，可以清楚看到捍衛台灣的強烈責任感與使命感，因此賴政府雖然繼承蔡英文政府「維持現狀」路線，但卻表現出絕不屈服於中國的強悍態度，明顯有別於蔡政府。

另外，賴政府今年3月註銷那些在社群平台喊「武統台灣」的陸配，此事在民調中獲得67.5%的支持率，凸顯強化台灣國防安全的政策對於賴政府的支持率有正面影響，因此更能推動罷免運動順利進行。

▲川普政府的對台政策將深深牽動著賴政府的支持率。（圖／路透）

然而，《朝日新聞》也在訪談提到，賴政府今年4月的支持率已經比上個月下跌8.1個百分點。對此，小笠原教授認為，這與川普政府對於台灣提出32%的高關稅有關，因為這代表著外交、經濟安全等相關部門並未善盡蒐集情報的職責，且由於民進黨走親美路線，然而此次卻仍遭美國課徵高額關稅，因此引發台灣民眾的不滿，疑美論甚囂塵上。

小笠原教授表示，其實「疑美論」從過去以來就存在於台灣，對於川普政府向台灣課徵高額對等關稅，更是有82%的民眾在民調表示不合理。因此，小笠原認為台美關稅談判的結果，期間將牽動罷免投票，而年底的立委補選更受到美中關係的影響。

小笠原教授分析，儘管罷免立委屬於台灣內政，但卻深受川普影響，一旦川普政府針對關稅、半導體、軍費向台灣提出不合理的要求，則情勢便有利於國民黨、民眾黨等在野黨。