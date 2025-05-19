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脫北者逃南韓遭「內鬼」出賣　中國司機收錢再向公安檢舉

對北韓脫北者來說，中國司機行徑讓本就艱難的逃亡變得更加複雜；示意圖。（Pixabay／Image by Tomoyuki Mizuta）

▲對北韓脫北者來說，中國司機行徑讓本就艱難的逃亡變得更加複雜；示意圖。（Pixabay／Image by Tomoyuki Mizuta）

圖文／鏡週刊

近日，中國境內越來越多幫助北韓脫北者前往南韓的司機，為了自身利益，選擇向中國公安檢舉這些脫北者，使得他們的逃亡之路變得更加艱難與危險。

根據《每日朝鮮》報導，今年2月，2名住吉林省的脫北者在嘗試前往南韓時被捕。這2名脫北者本是透過多名中國司機分段接力轉運，途中抵達湖南省時，被1名曾載他們的司機向公安檢舉，公安事先埋伏，成功將他們逮捕。據悉，脫北者當時並未察覺被載送的司機會出賣他們，直到被拘押後才得知真相，感到極度震驚。

這種接力轉運方式本是為了避免公安的嚴密監控，但部分司機卻利用這一點謀取雙重利益：一方面收取運費，另一方面向公安提供線索以獲取獎金。更有司機為了逃避自身可能面臨的法律責任，主動檢舉脫北者，希望藉此減輕或免除懲罰。

中國司機行徑讓本就艱難的逃亡變得更加複雜，脫北者們不僅要躲避公安的追捕，還需防範原本應該協助他們的司機可能成為告密者。據消息透露，被捕的2名脫北者目前已獲釋，但涉案的司機則面臨刑事處罰。

多位消息人士表示，中國對脫北者的監控越來越嚴密，逃往南韓的路途充滿危險。脫北者們長期在中國生活，渴望在南韓獲得合法身份和自由生活，但現在卻因為內外部壓力而寸步難行。

他們提醒，即將踏上這條路的脫北者必須提高警覺，謹慎選擇幫助者，避免落入內鬼陷阱。這一現象也反映出中國境內相關管理和監控的嚴峻態勢，對脫北者的生存狀況形成了巨大挑戰，令逃亡之路更加艱難險阻。


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