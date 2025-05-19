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吃米不知米價？日農相失言「沒買過米」惹眾怒　道歉稱被太太臭罵

日本農林水產大臣江藤拓在一場政治活動中脫口而出的發言引發爭議。（翻攝自NHK）

▲日本農林水產大臣江藤拓在一場政治活動中脫口而出的發言引發爭議。（翻攝自NHK）

圖文／鏡週刊

日本農林水產大臣江藤拓昨（18日）在一場政治活動中脫口而出的發言引發爭議，他表示自己「從沒買過米」，因為支持者送的米多到「可以拿去賣」，此言一出，立刻激怒許多正在面對白米價格飆漲的民眾。江藤拓的發言被曝光後，迅速攻佔媒體版面，日本社群上更是一片撻伐，有網友直言「你完了，快辭職吧。」

綜合外媒報導，江藤拓是昨天在佐賀市舉行的自民黨政治募款活動中提到這番話，當時他表示：「老實說，我從沒買過米。支持者常送我很多米，我家儲藏室的米多到可以拿來賣。」反觀此時，日本全國超市的米價已漲至去年的2倍，即使政府自3月起釋出緊急儲備米，也無法有效壓低價格，使得消費者壓力倍增，江藤拓此言論被外界視為「挑釁」。

面對失言風波，江藤拓今出面道歉，解釋當天發言是想強調糙米流通的重要性，語氣可能為了炒熱現場氣氛而有所誇張。他坦言這與事實有所出入，實際上家裡還是會定期買米。他並補充道：「我剛剛才被太太來電罵了一頓。家裡就我們兩個人，一般米是夠的，但她說米用完時都是她出去買的。」

江藤拓表示「對消費者的體貼不夠」，並稱這不是撤回發言，而是「修正」，因為自己說的話欠缺準確性。林官房長官則對此表示，江藤應以更謹慎態度面對物價問題，並要求政府持續釋出備蓄米，讓消費者切實感受到效果。

這場失言風波不僅重創江藤拓個人形象，也對即將來臨的參議院選舉造成不利影響。根據最新民調，首相石破茂領導的內閣支持率已跌至27.4%，創歷史新低，近9成民眾對政府因應白米價格上漲的方式表達不滿。

至於是否辭職，江藤拓表示理解外界批評，但也說「希望透過成果來回應大家」，表明自己無意辭職，將繼續擔任大臣職務。


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