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端午連假蘇花公路尖峰車潮曝光！　行車攻略一次看

▲端節連假蘇花公路最新行車攻略。（圖／公路局提供，下同）

端節連假蘇花公路最新行車攻略。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年端午節連續假期自5月30日星期五至6月1日星期日共3日，公路局東區養護工程分局表示蘇花路廊將湧入大量車潮，預測5 ／30首日蘇花路廊南下旅次全日交通量約有12,000輛次／日，當日首波車潮將於清晨5時起湧現，尖峰時段最高車流量將達920輛／小時以上，車多時段平均車流量約850~900輛／小時，車潮預計將持續至中午12時以後緩解。

養護工程分局同時預估假期後期（6／1）以北返車流為主，第3日（6 ／1）北上旅次全日交通量約有14,000輛次／日，車潮預估於上午11時起湧現，車潮預計將持續至下午4時以後緩解。

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蘇花路廊（蘇澳至崇德）主要以台9線作為車輛疏導路線，請往返花蓮~蘇澳之長途旅次用路人行駛蘇花改台9線，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德路段於尖峰時段啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）。

▲端節連假蘇花公路最新行車攻略。（圖／公路局提供，下同）

端節連假蘇花公路交通流量預估。

另因應本次連假匯入蘇花路廊之車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，紓解尖峰時段之車流，端午節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段），開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下： 
一、5月30日：5至17時（雙向）。
二、5月31日：7至11時（雙向）。
三、6月1日：12至18時（雙向）。

公路局提請用路人，出發前請做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另山區道路易受雨量、地震影響之零星落石風險，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意資訊可變標誌（CMS）顯示內容，於蘇花路廊隧道內可收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息。

用路人可下載「幸福公路」App，透過行動裝置即時接收最新省道路況。

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