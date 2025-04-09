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蘇花新澳隧道北上線施工　4／9起分2階段封閉交通管制

▲▼蘇花公路新澳隧道北上線檢測維修作業，將進行2階段交通管制措施。（圖／公路局提供，下同）

▲蘇花公路新澳隧道北上線檢測維修作業，將進行2階段交通管制措施。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部公路局東區養護工程分局南澳工務段為維護用路人行車安全，辦理蘇花公路台9線新澳隧道北上線檢測維修作業，將進行2階段交通管制措施。

東區養護工程分局指出，施工路段台九線117K+600~118K+800，進行隧道檢測及維護，將分為二階段交管作業如下：

一、4月9日至4月13日，每日上午8時至下午5時（假日仍施工管制），新澳隧道北上線二車道封閉一車道，另一車道維持通行，請用路人依現場人員指揮及燈號管制通行。

二、4月14日至4月30日，每日上午8時至下午5時（假日不施工管制），新澳隧道北上線封閉，採南下線舊隧道單線雙向輪放管制通行。

上述公告時間及路段請用路人配合現場人員指揮通行。

▲▼蘇花公路新澳隧道北上線檢測維修作業，將進行2階段交通管制措施。（圖／公路局提供，下同）

公路局籲請用路人，山區道路豪雨或連續降雨期間，易發生落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後降雨期間進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾可充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

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