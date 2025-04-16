蘇花南澳-和平河川橋檢測！4／15起2階段交管　改道台9丁

▲蘇花公路和平溪河川橋檢測維護施工，將進行二階段交管作業。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部公路局東區養護工程分局南澳工務段為維護用路人行車安全，辦理蘇花公路台9線和平溪河川橋檢測維護施工，將進行二階段交管作業，養護工程分局提醒用路人，檢測施工期間請改行台9丁線替代道路。

工程分局表示，管制路段、時間等如下：

一、4月15日及22日每日9時至17時，台9線126.2k-144.4k（南澳-和平）路段「南下線」封閉，請改道行駛台9丁線。

二、4月16日及23日每日9時至17時，台9線126.2k-144.4k（南澳-和平）路段「北上線」封閉，請改道行駛台9丁線。

▲檢測施工期間請改行台9丁線替代道路。

工務單位呼籲，管制時間及路段請用路人配合現場人員指揮通行。造成不便尚請用路民眾見諒。

公路局呼籲用路人，山區道路豪雨或連續降雨期間，易發生落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後降雨期間進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾可充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

