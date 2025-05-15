端午連假估湧1.3倍車潮　部分匝道封閉、國5北上高乘載管制

▲端午連假匝道封閉措施。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

端午節3天連假5月30日開跑，高公局預估國道將有大量返鄉及旅遊車潮，其中連假首日交通量最大，為平常1.3倍，為紓解瞬間湧入國道龐大車流，高公局將於部分路段時段實施匝道封閉，連假後兩天國5也將實施北上高乘載管制。

端午節為民俗性節日，預估將有大量返鄉和出遊車潮，高公局依假期特性及歷年資料分析，針對假期間經常性壅塞路段或例假日運作狀況不佳之交流道封閉部分入口匝道，並規劃改道路線，以減少車流匯入主線的干擾。

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▲端午連假替代道路建議。（圖／高公局提供）※點圖可放大

匝道封閉管制南向部分，將於5月30日凌晨0時至中午12時，封閉國道5號石碇、坪林交流道南向入口，清晨5時至中午12時封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口；5月31日清晨5時至中午12時，封閉國道1號埔鹽系統交流道南向入口；清晨5時至中午12時封閉國道5號石碇、坪林交流道南向入口。

北向部分，5月31日到6月1日每日的中午12時至晚間9時，將封閉國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口，中午12時到晚間9時封閉國道3號西濱交流道北向入口。

▲端午連假國5北上高乘載措施。（圖／高公局提供）

由於宜蘭、花蓮地區為國人於連假期間之旅遊熱點，高公局預估國道5號北向交通量將集中於連假第2、3天，高公局也規劃國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口於5月31日及6月1日下午1時至6時實施高乘載管制。