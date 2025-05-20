台灣民意民調／賴清德就職周年滿意度45.7%　不滿意度大幅下滑

▲台灣民意基金會「賴清德5月民調」。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（20日）就職一周年，各家民調也紛紛出爐，根據台灣民意基金會今公布最新民調，賴清德施政滿意度45.7%，略減0.2個百分點、不滿意度37.4%，大幅減少8.7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，不贊同他執政表現者大幅減少，暗示民怨顯著減少；值得注意的是，沒意見與不知道者上揚8.4個百分點，代表賴清德遠離執政困境，原因並非支持者擴增，而是不支持者大量轉趨觀望。

民調詢問：「賴清德總統上任即將屆滿一週年，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：16.4%非常贊同，29.3%還算贊同，19.8%不太贊同，17.6%一點也不贊同，11.9%沒意見，5%不知道、拒答。游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，上任一年，賴清德總統仍受到多數人民支持，聲望維持在中等狀態。

游盈隆說明，和上個月相比，賴清德聲望沒有基本的改變，只略減0.2個百分點；同時，不贊同他執政表現者卻大幅減少8.7個百分點，暗示民怨顯著減少；值得注意的是，沒意見與不知道者上揚8.4個百分點，不表態的人突然增多。贊同他的人比不贊同他的人多8.3個百分點，意味他已經遠離執政困境，重獲多數人民的擁戴。但根本原因並非支持者擴增，而是不支持者大量轉趨觀望、不表態，這是一個有趣的轉變。

從長期趨勢看，賴清德總統聲望下降到 45.7%，創下去年 520 上任以來的次低紀錄；同時，他連續兩個月聲望維持在四成六左右，也是過去一年較低潮時刻。更精確一點說，賴清德總統過去一年的平均聲望是48.4%，上任一年聲望是45.7%，低於全年平均值2.7個百分點。賴清德上任一年，大多數時間都維持在四成八中高檔狀態；聲望最低的時候是上任半年時42.8%，主要是因社會對所謂「國會改革法案」期望甚殷，當憲法法庭宣布「國會改革法案」違憲時，引起社會強烈反彈所致，同時也宣告總統蜜月期結束。

游盈隆表示，整體來看，賴清德總統上任一年，除了短暫時間外，絕大多數時間都擁有多數人民支持，總統聲望穩定維持在中高檔，沒有大起大落的現象，是一個還算受人民肯定和歡迎的總統。

財團法人台灣民意基金會今天（5/20）早上發表五月民調報告，主題是「賴清德總統就職一週年」，這是基金會成立以來，第104次每月例行重大議題民調。 本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年5月12-14日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1080人，市話756人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。