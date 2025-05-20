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三峽車禍12歲女學生「鬼門關前2度被救回」　未來2、3天是觀察期

▲三峽重大交通事故。（圖／記者陳以昇攝）

▲三峽重大交通事故。（圖／記者陳以昇攝）

記者張靖榕／綜合報導

新北市三峽區北大國小旁19日下午，發生78歲駕駛開車高速衝撞重大車禍，造成3死12傷悲劇，其中5名傷者送往土城長庚醫院急救。土城長庚副院長游明晉表示，1名到院前無生命跡象（OHCA）的12歲女學生經搶救已恢復心跳，未來2至3天是觀察期，醫療團隊將全力治療。

綜合報導，游明晉說明醫院共接收5名傷者，其中1人OHCA順利救回，有3名學生重傷，包括顱內出血、骨折等嚴重情形，在加護病房接受治療，生命徵象穩定；另1人輕傷為鎖骨骨折，預計手術處理即可，最後1人為輕傷患者，已出院返家。

▲總統賴清德到院探視車禍事故傷者及向家屬致意。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德到院探視車禍事故傷者及向家屬致意。（圖／總統府提供）

游明晉指出，OHCA女學生經搶救回來，因為第二次骨盆腔骨折引發大量出血，醫護緊急止血搶救成功，目前病況穩定，未來2、3天是觀察期。

總統賴清德晚間8點親赴土城長庚探視傷患與家屬，並特別關心患者昏迷指數。游明晉轉述，總統指示院方務必積極治療，院方一定盡力治療、照顧，做該做的事；不過目前頭部外傷的3位重傷患者，昏迷指數確實都沒有很好，醫療團隊會特別注意。

針對傷者家屬情緒，游明晉說身為父母，難免焦急擔心，院方盡力安撫，醫療團隊會全力以赴，也希望社會大眾共同為孩子集氣祈福。

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