賴520抗中保台調子稍軟？　陸學者：無奈掩飾！反中毫無轉向可能

▲賴清德520前夕接受網路節目「敏迪選讀」專訪，談及「併購說」引發爭議。（圖／總統府提供）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德執政今（20）日滿一周年，即將發表的520談話內容引發外界高度關注。多位大陸涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，依照賴清德過去一年發言脈絡，不會放棄「台獨」主張。但近期民調下滑以及大罷免不順利，甚至接受網路節目訪問提出「併購說」，引發輿論。涉台學者也預料賴的520發言「抗中保台」的調子不變，即使讓外界感覺稍稍放軟一點，實際是為了鞏固選票和「台獨」支持者，只是一種無奈的掩蓋，「新兩國論」以及境外敵對勢力的仇中、抗中立場不會變，只是換個說法繼續煽動兩岸對立。

賴清德上任執政滿一周年將發表重要談話，其中兩岸政策引發外界高度關注。回顧過去一年，賴清德「抗中保台」基調十分強硬，剛上任的520直接定調「新兩國論」，兩岸互不隸屬；雙十國慶談話被國台辦痛批是「中華民國台獨化」。今年大陸實施《反分裂國家法》20週年前夕，賴清德於3月13日召開國安會議提出「國安17條」，指稱對岸是「境外敵對勢力」引起大陸方面極度不滿。

但近期賴清德接受各類專訪，又看似態度有所稍微轉變。例如，他又指稱說對岸是「境外敵對勢力」也是不得已，又重提知道與大陸國家主席習近平吃飯機率不高，但希望雙方能在對等尊嚴的基礎上進行交流與合作，對抗轉化為對話，封鎖變成交流，與大陸和平共存、共榮發展，在穩定關係的基礎上共同追求經濟成長。

近日，賴清德接受網路節目《敏迪選讀》專訪，又「大公司併小公司」比喻兩岸關係，並表示「如果說你要併我的公司，你要提條件，不是台灣提條件」，引發台灣政壇與學界正反面爭議，外界也有質疑面對諸多壓力，迫使賴的態度會稍微放軟反映在這次520談話內容？

520談話調子稍稍放軟？陸學者：無奈掩飾

華東師範大學兩岸所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問直言，賴清德一年來持續推行「抗中保台」政策，從未停歇。從520講話、雙十講話、313講話到歐戰講話，多次發表挑釁性言論，520談話根本毫無轉向可能。

仇長根從賴清德個人角度來看，「他的『台獨』本性極為突出，缺乏理性思考。在從政經歷中，積極推進「台獨」路線，自以為得到黨內老「台獨」支持，導致其抗中立場異常強硬。」

上海東亞研究所所長王海良接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，首先談及賴清德「併購說」，近期言論讓外界感覺有想要降調、緩解氣氛的意圖，在講話用詞造句上可能會降低尖銳度、挑釁度、敵對性與對抗性。

王海良分析，「『併購說』營造出，你是老大哥，我是小老弟，要談能否客氣不要談條件，不要以「一中」原則為前提，我觀察他這兩、三次談話，實際上是想降調了，只是想把氣氛緩解一下，內核不會改變。」

談及賴清德520談話，王海良則認為，賴清德也許有可能在用詞硬度、強度上「稍微」動點腦筋，讓外界聽起來不會特別挑釁、刺激的話語，調子看似微降，但核心立場不會改變，仍會堅持「一邊一國」的概念來定位兩岸關係，拒絕「一中」原則。

「他可能會延續5月8日關於歐洲戰場講話中的表態，利用民主與威權的對立關係。」王海良進一步分析，預料賴清德會強調外部有眾多「民主朋友」，聲稱要和平、與民主陣營站在一起、反對危險和有威脅性及戰爭想法的實體，以此為藉口進行表態，同時強調自己並不反對合作、交流、往來，若出現問題則將責任推給大陸。

▲TVBS民調「賴清德總統就職周年滿意度民調」。（圖／TVBS民調提供）

「抗中保台」立場強硬難改變

上海東亞研究所研究員包承柯指出，自賴清德掌權當選一年以來，其主要推動的是台獨立場的對抗政策。從其多次公開講話像是去年520講話，今年313講話（17條），以及最近的「台獨史觀」的說法，可以看出他的台獨立場非常清晰。「即與大陸搞對抗，將大陸視為境外的敵對勢力，這是一個非常具有挑釁性的事情。」

包承柯研判，賴清德今天520談話，「不會改變過去兩岸政策，如堅持『兩國論』、將大陸視為『境外敵對勢力』以及打壓主張統一的人士等，只是表述方式可能不同。依照他的固執個性和慣性，不會有任何鬆動和改變，繼續在台灣做『洗滌人心』之事，宣揚『台獨』理念。」

仇長根也從三點分析，賴清德上台一年倒行逆施，兩岸關係方面越走越遠，已經接近大陸反分裂法「底線」，十分危險。二是變本加厲「倚美謀獨」，只是一廂情願，不可能實現。三是兩岸關係好壞，涉及到兩岸民眾的切身利益，涉及到亞太區域和平與否，「如果賴清德肆無忌憚，繼續挑戰一個中國原則不收手，破壞兩岸關係，將不會有好結果。」

仇長根也強調，「不寄希望賴520講話會放軟，他的『台獨』本性決定，誤判大陸反獨決心，又幻想倚美保台，從這三點即可預判，賴不會調整抗中保台立場。」

▲賴清德上任第一年，擴大兩岸持續緊張。（示意圖／路透）

賴清德執政一年「內外部與連任壓力大」

仇長根也分析，賴清德上台後支持度是四成鐵票，為尋求「保護傘」，選擇繼續靠近美國。尤其美國總統川普上台後，賴清德也會其在台灣問題上有所動作，比如前陣子突然提及「統一與和平」，相信也給賴清德帶來壓力。

「賴清德幾乎是把台積電將台灣送給美國，以『跪美謀獨』的方式表現自身存在價值，在『台獨』道路上只會越走越極端。」仇長根也指出，即使如此，賴清德的民意調查，「鐵票」基本上沒有鬆動太多，說明還有相當一部分人對他「台獨」的本質沒有認清，沒有認清大陸在「台灣問題」的堅定的立場，堅定的立場。

仇長根中出，「賴清德還面臨連任壓力，擔心失去基本盤，因此即便可能有所謂的『軟化』表現，也只是為了選票，換個方式繼續表達『台獨』立場，並非真正改變。」

王海良認為，從兩方面分析，對內因素在於近期民調顯示，台灣民眾對賴清德兩岸政策不滿意度極高，代表一種警訊，或許會促使其考慮調整、收斂、軟化相關政策，但機率不高。

對外因素，川普的講話也可能對其產生警示作用，雖未明確提及與大陸在統一與和平問題上有所接觸，但已讓外界認為有相關傾向，畢竟川普是商人喜歡做交易，台灣方面可能因此產生「疑美論」，認為川普會將此作為槓桿使用，這也可能促使賴清德在520談話時謹慎發言，藉此包藏「台獨」核心價值。

「他可能會繼續挑動兩岸對立，從這種對立中獲取台灣內部政治的變化，希望有更多人支持他的台獨立場，並尋求更為嚴峻的兩岸對抗。」包承柯也擔憂的說，「如果這種思維邏輯持續下去，兩岸的對抗衝突，甚至軍事衝突點將越來越難以回避。」