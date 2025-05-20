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大陸 大陸焦點 特派現場

檢視賴執政一周年　兩岸惡意螺旋上升、台灣內部分裂與外交拉警報

▲▼賴清德出席 歐戰勝利80週年紀念茶會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨批評總統賴清德執政一周年，看不見有效的國政政策。（圖／記者屠惠剛攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德今(20)日執政滿一週年，檢視過去一年來兩岸政策與台海關係，多位涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》
訪問指出，「賴清德執政一年中並未出現實質性、積極的政策調整，反而因激化兩岸關係及推行「大罷免」等政策引發諸多爭議，令人擔憂的是兩岸關係「惡意螺旋」正在快速上升，涉台學者認為賴清德對大陸方面多次挑釁性言論，最嚴重的就是「境外敵對勢力」，也將兩岸關係推向對抗與緊張邊緣，也如前國安會秘書長所言，「台海是50年來未曾見過的險局。」

賴清德執政滿一周年前夕民調出爐，聯合報民調五成三民眾不滿意賴總統的施政表現，僅三成七滿意，不滿意度是台灣五位民選總統就職周年最高者；TVBS民調，賴清德就任一年的不滿意度更高（55%），滿意度更低（32%），即使是偏綠的台灣民意調查基金會、美麗島電子報做的民調，賴清德的支持度或滿意度也在就職周年前夕跌了至少8、9個百分點；《台灣醒報》援引藍營智庫民調指出，53.8%的台灣民眾對賴清德處理兩岸關係「很不滿」。

國民黨團昨19日召開記者會公布賴政府週年政績，指出賴總統短短一年時間完成空前司法創舉，關了民眾黨主席柯文哲及眾多國民黨工，就任第一年就全面血洗在野黨，包括核三廠17日走入歷史。過去一年，台灣幾乎空轉，看不到任何實際政策，不管在司法、能源政策、因應對等關稅政策，也看不見有效的國政政策，除了不斷推進的「大罷免」。

「打擊鄭文燦、柯文哲」＋推行大罷免

檢視賴清德執政一周年，多位涉台學者指出，賴清德近期推行「大罷免」等政策，導致朝野高度對立，社會分裂。通過政治或法律手段打擊政治對手，鞏固自身地位，卻忽視基本民生需求和社會穩定、真正的民主價值。

上海東亞研究所研究員包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，從去年520至今一年過去，賴清德做出許多與民生無關的事情。黨內政治層面，一上任就抓捕鄭文燦貪腐，藉由公務員清廉打壓黨內異己，之後各種阻礙兩愛交流，近期推出大罷免等一系列舉措，攪亂台灣社會平靜與穩定，使政治結構充滿不確定性。兩岸關係方面，賴清德3月13日談話將大陸定性為「境外敵對勢力」，十分挑釁，台海關係也更加對立緊張。

「整體來看，其就職一年來的狀況並不令人滿意，他自己恐怕也難以滿意。」包承柯也說，賴清德「抗中保台」打過頭，「在兩岸關係上未能從中獲利，台灣民意調查因兩岸關係惡化、美國總統川普態度不確定等因素走向下滑，可能他意識到這些變化對其政治前途有所致命。」

包承柯也指出，相信台灣民眾更希望社會相對穩定、經濟有所發展，賴清德的政策過度強調鬥爭，導致政治與社會氛圍明顯分裂，柯文哲事件也尚未解決。「隨著時間推移，九合一選舉臨近，大罷免成果如果不佳、支持度持續走跌，對賴清德打擊巨大。」

南京大學台研所所長劉相平接受《東森新媒體ETtoday》訪問也分析，賴清德自上任以來，忘記自己只獲得40%鐵票支持度，也沒有把握機會，優先解決民生問題，比如缺水、缺電、缺工、缺人才等問題。

劉相平進一步說，「賴清德通過法律手段打擊政治對手，黨打擊黨內鄭仁燦與黨外柯文哲，進而打壓國民黨，運用政治內鬥或法律手段消除其他選擇，讓民眾轉向支持他，這種做法是錯誤的，甚至製造寒蟬效應，令民眾不敢發聲，帶來綠色恐怖。」

▲裴洛西訪台讓台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

▲賴清德執政一年，引發對岸多次大型軍演強調是針對與壓制「台獨」。（示意圖／路透）

阻觀光與民間交流！兩岸「惡意螺旋」快速上升

談及賴清德一年來的兩岸政策，上海東亞所所長王海良教授接受《東森新媒體ETtoday》訪問，他從兩方面分析：一是上台後賴清德大陸態度強硬，採取諸多不溫和、不友好的動作，導致雙方往來交流困難，雖未完全斷絕，但前景不容樂觀。二是賴清德在黨內動作頻繁，甚至延伸到台灣社會出現「綠色恐怖」行為。

王海良也舉例，賴清澤查抄10多個國民黨縣市黨部，對陸配進行打壓，要求廢止陸配在大陸的戶籍等，手段帶有恐嚇性質。「在『保衛台灣主體性、本土性，防止大陸滲透』的名義下，讓台灣社會變得謹小慎微，剝奪言論自由甚至人身自由。」

王海良認為，賴清德在台灣抗中保台和對大陸政策是一體的，讓民眾失去信任，使兩岸交流缺乏源頭、積極性和動力，進而走向斷鈎脫鈎，「未來兩岸關係令人擔憂，賴清德的性格、作風和模式，兩岸關係難以緩和。」

南京大學台研所所長劉相平接受《東森新媒體ETtoday》訪問則分析，「賴清德性格固執、剛愎自用，過去一年主要目的在於推行『台獨』路線，當四年任期轉瞬即逝，2028年能否連任充滿變數，他有跡象急於利用這4年時間完成『台獨』使命，並且不會回頭。」

劉相平強調，「賴清德在台灣並未緩和或解決社會矛盾和問題，反而製造和激化社會矛盾，同時將矛盾外移，對準大陸，無論是520講話、雙十講話、313講話還是5月8號講話，他都保持著一副要與大陸對抗到底、撕破臉的態度，導致兩岸關係緊張。」

「大陸方面必然進行反制，比如一年來至少三次大型軍演，使得兩岸關係陷入『惡意螺旋』上升的狀態，不斷處於震蕩、對峙、對抗的過程中。」劉相平甚至說，他十分認同台灣前國安會秘書蘇起的觀點與警示，現在是50年來兩岸關係最危險的時候。

▲▼ 海地、聖露西亞外交人員參加中拉論壇 。（圖／翻攝 央視）

▲我邦交國海地、聖露西亞外交人員日前參加大陸「中拉論壇」           。（圖／翻攝 央視）

台灣「疑美論」升高？國際外交拉警報

中美經貿高層日前在瑞士發出聯合聲明，表示針對關稅問題達成共識，將組建協商小組機制，雙方暫時90天互降關稅以表誠意。大陸原本與美國關係最僵，結果成為全世界第二個談判有進展的國家，美國總統川普甚至突然喊出「統一與和平」的言論，儘管是事後撇清與大陸沒有做交易，卻讓台灣「疑美論」聲音再次升高，也增加賴政府外交壓力。

緊接著，我2邦交國海地外交部長、聖盧西亞外交人員參加大陸舉辦的「中拉論壇」相關活動，儘管我方強調一切掌握，並稱對方都有告知我方，也不是以國家為代表出席，但海地先前疑似傳出異動，增添我方外交變數。

華東師範大學兩岸所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「這兩個國家參加活動只是開始，後續或有更多國家參與其他會議，這一趨勢由經濟和民生決定，小國家需要發展、改善民生，假設某天斷交也是大趨勢，只是時間早晚的問題。」

文化大學國發大陸所兼任教授、陸委會前副主委接受《東森新媒體ETtoday》訪問也提醒，隨著解放軍的軍事壓力逐漸增大，賴清德可能會開始考慮兩岸關係的危險性，包括台灣方面增加動員名額、宮廟儲存彈藥等舉動，可能表明賴清德已經意識到當前局勢的嚴重性。

「對我們主權造成很大的線索，台海已經沒有中線，解放軍演習越來越接近我們沿海，主權受到嚴重的壓縮了。」趙建民強調。

從外交政策來看，趙建民表示，日前賴總統近期計劃前往梵蒂岡參加教宗方濟格的葬禮，但未能成行，儘管梵蒂岡我方邦交國，且此次活動為宗教性質，非政治活動。另外，南非使領館要求我方遷出改名，索馬里政府禁止中華民國護照入境等負面消息，都讓賴清德面臨諸多挫折。「這些挫折可能會累積成他心中的怒氣，影響他未來的決策。」

「但國際政治並非想的、單純，全球並不存在一個反中的聯盟。儘管西方、日本、韓國、澳洲等地存在反中情緒，但這並不意味著他們會完全排斥與中國的關係。」趙建民也提醒，考慮到中國大陸在國際政治和經濟中的巨大影響力，各國在處理對華關係時都會三思而後行。

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