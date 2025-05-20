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三峽車禍3死12傷　家屬當面向賴清德請命：別讓70歲以上的人開車

記者黃翊婷／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓男子昨日（19日）開車暴衝，撞飛多名三峽國中學生及機車騎士，造成3死12傷。總統賴清德同日晚間前往新北市立土城醫院探視傷者及家屬，經相關人士轉述，有家屬當面向賴清德請命，認為「70歲以上的人就不要再開車」，希望政府未來能對此進行修法。

▲▼總統賴清德探視新北市三峽校區外車禍事故傷者及向家屬致意。（圖／總統府提供）

▲賴清德前往醫院慰問傷者及家屬。（圖／總統府提供）

余男19日下午4時許開車行經三峽區國光街、國成街口，卻突然暴衝撞飛多名三峽國中學生以及機車騎士，最後自撞中央分隔島，車輛才停下，這起事故一共造成2名學生、1名要去接孩子放學的女騎士死亡，另外還有12人輕重傷。

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▼▲事故現場畫面。（圖／民眾提供、記者黃彥傑翻攝）

▲三峽重大交通事故，現場畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

總統賴清德19日晚間前往新北市立土城醫院探視傷者及家屬，慰問過程中，有幾位家屬情緒相當激動。據相關人士轉述，有家屬當面向賴清德請命，認為「70歲以上的人就不要再開車」，希望未來政府能對此進行修法，增加對高齡駕駛的規範。

至於事故調查方面，由於余男在這場車禍中也受到重創，被送抵醫院前就已經陷入昏迷，經院方診斷有嚴重血胸、腹腔出血、臟器受損等情況，手術搶救之後，目前已被送至加護病房觀察。

而傷勢較為嚴重的傷者，1名14歲女學生右大腿骨折、嘴唇嚴重撕裂傷、牙齒多處斷裂、頭皮剝離，院方已安排手術治療，術後將送至加護病房觀察；另外還有1名到院前無生命跡象（OHCA）的12歲女學生，經搶救已恢復心跳，院方表示，未來2至3天是觀察期，醫療團隊會盡全力救治。

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