520周年！黃國昌：國家正在崩解　我們還有時間「儘管不多」

▲黃國昌對賴清德發出2702字長文，喊話「我們還有時間，儘管不多」。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德執政今（20）日滿一周年，將以「迎風轉型、穩健前行」為題發表演說。民眾黨主席黃國昌20日一早也於前民眾黨主席柯文哲開庭前夕，發出2702字對賴清德的長文，喊話賴清德若真心相信「台灣2300萬人是國家的主人」，就請拿出具體行動，而不是繼續將頭埋在沙土中，也請睜開雙眼，不是將眼球浸潤在充滿私心的黨棍拚命施打雞血的鮮紅中，「我們還有時間，儘管不多。」

由於20日除了是賴清德就職滿一週年以外，同時也是前民眾黨主席柯文哲到北院開庭日，黃國昌20日上午抵達北院前，在臉書發表一篇給賴清德就職屆滿一年的長文，開頭提及有一位聲稱非民眾黨支持者的中小企業主，在518活動現場表達對台灣未來感到難以承受的焦慮。

黃國昌表示，自己於活動結束，從台中北返的路上，思考著對方說的話，也讓他回想賴清德就職以來的這一年；通膨導致的物價飛漲，已讓這位中小企業主面臨來自員工的壓力，而國際經貿關係緊張下的高關稅危機與匯率，也讓對方承受事業未來的高壓，內有照顧員工的責任、外有多舛的不確定性，肩上的重擔與憂慮，更來自於台灣政治當前極化對立分裂的無望。

黃國昌指出，過去一年來，民生經濟的困境絲毫不見紓緩，社會的撕裂更由於某些人私心不斷操弄對立，達到前所未見的高峰，從「青鳥會飛出來」到「大罷免、大成功」，執政黨與長年利用國家資源所豢養的媒體，彷彿不斷施打腎上腺素，讓針對性而偏頗的情緒佔滿了公眾的視野。

黃國昌提及，在這樣的僵局與人民的焦慮中，儘管含括行政、司法、考試與監察的執政權力，仍然無比失衡地巨大；儘管現行憲政架構下的權力分配如此畸形，而有權者的呼風喚雨掩蓋了無權者微弱的哀鳴，「此刻我思考著在野黨在這一年來，是否能有機會做得更好？作為民主國家，我們的主權來自全台灣2300萬人民，而相應地，國家失能的責任與義務，也肩負於全台灣2300萬人所選擇出的政治領導者」。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者袁茵攝）

黃國昌指出，自己響起年輕時學到的美國憲政史，1787年美國開國元勳激烈地爭論議會應該如何組成，人口快速發展的大州，主張國會議員應以人口比例代表組成；人口較小的州代表，則主張國會議員席次應該州州平等，這樣才能保障每一個州都有公平發展的機會，而一位來自德拉瓦州的代表說，「小州們將會尋找在國土外更有榮譽與信念的盟友，以尋求接管，以及公正的對待。」

「這是我們面臨的危險。」黃國昌說，「我們的敵人，不是因為某些為牟取政治私利的個人所煽惑而分裂的國人同胞彼此；我們的敵人，就是分裂本身、就是一個被分裂的國家。」可理解每個一票票選出的政黨，背後都代表著實實在在的民意，也都必需為各自所代表的民意而奮戰。

黃國昌稱，如同民眾黨必需為了去年5月19日在民進黨部前所向人民宣示，更為了柯文哲競選總統時對民眾所做出的莊嚴承諾「憲政改革」、「司法改革」、「國會改革」與「媒體改革」而奮戰，這是所有民主政黨所應踐行的基本責任政治與倫理，儘管因此受到執政黨「叛國」、「賣台」的指控，也義無反顧。

黃國昌提到，在踐行民主的過程中，原本各自為黨派立場而奮戰的差異，被執政黨私心地動用媒體宣傳成是對國家的攻擊，甚至動用司法的追殺來加碼執政黨脆弱不堪的故事，「故事原本是人類社會最有力的發明，可以維繫人民無私的同胞之愛、想像的共同體，但也可以成為劃分你我的武器。」

黃國昌認為，「當我們都相信同一個合理的故事，那麼我們的國家無比堅強，甚至比飛彈與坦克更為堅強。」但當執政者嘗試用脆弱不堪、自己都不相信的故事，來使人民互相傷害，「那我們將比銀彈更為脆弱，前段時間我們在執政黨中所看到的真正的叛國者，就是最好的證明」。

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

黃國昌說，當絕大多數人民聽到官員說「依證據辦案」而感到嗤之以鼻，甚至不屑一顧時，無論是掌握權力的在朝者、或是手無寸鐵的在野者，都必須正視「這個國家的司法基礎正在崩解、媒體公信正在崩解、無數組成國家的重要部分都正在崩解」，人民不只用腳投票、更用血脈投票，連續52個月出生人數低於死亡人數，已經說明了一切。

「然而，即便到了如此境地，我仍相信台灣仍是有希望的。」黃國昌指出，當美國總統川普的高關稅政策宣布後，當台灣未來的經貿民生深陷陰霾時，儘管政黨對立依然劇烈、行政院長召集協商也不符體制，三個主要政黨的黨團幹部，還是共同在行政院聚集會商，聽取行政部門的想法，「雖然在有心人有權者的操弄下，經歷許多紛擾，我們還是能理性討論重大議題，共同尋找達成共識的珍貴窗口」。

黃國昌回憶道，「那是最好的時代，也是最壞的時代，那是充滿智慧的時代、也是最愚蠢的時代，那是信仰的時代、也是懷疑的時代，那是光明的季節、或是黑暗的季節，那是希望的春天、也是絕望的冬天。」2025年是柯文哲與他成為政治工作者的第10年，而這段經歷也讓他知道，「希望與絕望時常是攜手相伴的朋友」。

黃國昌也談及1787年美國制憲僵局中的關鍵人物艾斯沃思（Oliver Ellsworth）、謝爾曼（Roger Sherman），表示「柯文哲、國民黨主席朱立倫與我都不是艾斯沃思，就如同賴清德不是謝爾曼。」但如果賴真心相信「台灣2300萬人是國家的主人」，真心希望將台灣打造為如葉石濤所說「一個適合作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，「請您拿出具體的行動，而不是繼續將頭埋在沙土中；請睜開雙眼，而不是將眼球浸潤在充滿私心的黨棍拚命施打雞血的鮮紅中」。

黃國昌強調，中華民國不是任何一個政黨的專利，台灣也不是單一政黨的禁臠，「這裡是我們安居樂業的家園，是我們實現夢想的土地、是我們捍衛到底的國家。海的彼端危機四伏，願有權者猶記吾土吾民、猶聽得見無權者的嘆息。我們還有時間，儘管不多。」