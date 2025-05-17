防治腎病從日常開始　雲基創新教育扎根社區

▲雲林基督教醫院為了讓鄉親了解腎臟病的預防與早期發現，於今日舉辦一場結合互動與健康教育的腎臟病防治座談會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

腎臟病盛行率逐年攀升，「如何提升社區居民對腎臟健康的認識」已成為公共衛生的重要議題。雲林基督教醫院為了讓鄉親了解腎臟病的預防與早期發現，於今（17）日舉辦一場結合互動與健康教育的腎臟病防治座談會，透過創新的「腎利人生」桌上遊戲，引導民眾認識腎臟功能、風險因子及日常保腎技巧。

今日活動現場吸引來自各年齡層的社區居民熱情參與。在專業衛教師與志工的引導下，參與者分組進行「腎利人生」桌遊體驗，透過遊戲角色扮演與生活情境模擬，學習判斷健康行為的影響。例如，當遊戲玩家面對「高鈉飲食」或「長期服用止痛藥」等選擇時，必須思考這些行為如何影響腎功能，進而強化保健意識。

▲雲林基督教醫院透過創新的「腎利人生」桌上遊戲，引導民眾認識腎臟功能、風險因子及日常保腎技巧。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動亦邀請腎臟科主任詹尚儒進行簡短專題分享，深入淺出說明腎臟的主要功能、慢性腎病五期分類，以及常見的高風險因子如高血壓、糖尿病、高尿酸與不當用藥等。詹尚儒提醒，慢性腎臟病初期常無明顯症狀，等到出現疲倦、水腫、泡泡尿等徵兆時，腎功能可能已經受損。因此，定期檢查與日常生活管理是預防關鍵。

雲林基督教醫院表示，傳統的健康講座雖有其價值，但透過遊戲化設計，更能激發學習動機並加深記憶。未來將持續以社區為基礎推動「行動保腎教育計畫」，將保腎觀念融入生活場域，讓更多人「早知道、早預防、保健康」。

▲透過遊戲化設計，更能激發學習動機並加深記憶。未來將持續以社區為基礎推動「行動保腎教育計畫」。（圖／記者游瓊華翻攝）