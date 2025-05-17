香飄虎尾！端午嘉年華《樂在其粽不亦樂虎》熱鬧登場

▲虎尾鎮公所與虎尾鎮農會聯合主辦的端午盛會《樂在其粽不亦樂虎》今日盛大登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

端午將至，虎尾今年不只有粽香，還有滿滿的愛與歡樂迎接佳節，由虎尾鎮公所與虎尾鎮農會聯合主辦的端午盛會《樂在其粽不亦樂虎》，今（17）日盛大登場。包括充滿挑戰與趣味的「封街陸上行舟競賽」，以及結合在地特色的「公益市集」、應景又具創意的「特色包粽比賽」等，打造一場溫暖的端午嘉年華。

今日邀請 WCA 世界小丑大賽冠軍「天馬戲劇團」帶來驚喜不斷的世界級 演出，此外，甫開放報名即秒殺的「艾草萬用膏」與「艾草槌」手作體驗，也 將於現場限量登場。多項趣味闖關遊戲與消費集點抽好禮活動，讓大人小孩都 能盡情享受這場節慶盛會。

活動最吸睛的亮點之一，就是特別封街打造的「陸上行舟競賽」!分為「一般組」與「親子組」，參賽隊伍將合作推動造型龍舟前進，不僅考驗團隊默契與體力，更有總獎金超過萬元挑戰，是一場別開生面的熱血對決。此外，虎尾鎮農會特別規劃的「一人一組包粽比賽」，用雙手包出對傳統的敬意與對家鄉的熱愛，拼的是手速、技巧，也比誰的粽子最有創意、最有誠意。

現場糯米飄香，每一個轉眼間都充滿節慶的儀式感與傳統之美。參賽者將現場捲葉、填料、綁繩，用雙手包出對端午的祝福，也包出屬於虎尾人的在地風味，評審團從外型完整度、包粽熟練度與整體美感等多元面向評分，前三名優勝者可獲得虎尾鎮農會提供的獎金。

「公益市集」也格外具意義，以「在地力量，化為溫暖助力」為核心精神，所有攤商將捐出全數或部分所得支持雲林家扶中心，實際回饋在地、幫助弱勢家庭。民眾在參與市集與集點活動的同時，也能為社會注入一份善意。

▲參賽者將現場捲葉、填料、綁繩，用雙手包出對端午的祝福。（圖／記者游瓊華翻攝）

虎尾鎮長林嘉弘表示，這不僅是一次節慶活動，更是一場凝聚社區情感與公益行動的美好實踐。虎尾一直是個充滿人情味的地方，我們希望透過這樣的活動，邀請更多家庭參與，讓愛心在街頭巷弄流動。

▲充滿挑戰與趣味的「封街陸上行舟競賽」。（圖／記者游瓊華翻攝）

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，這是我們首次與虎尾鎮公所攜手合辦活動，也藉上次記者會成功的經驗，作為推動在地農產與食農教育的重要契機。我們會持續努力，並期待未來有更多機會與大家歡聚一堂。虎尾鎮農會也將秉持初衷，用心推廣更多優質農特產品，讓大家在每一口中，都能品嚐到來自土地的真誠與安全。