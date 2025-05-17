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雲縣府攜手雲科大簽署合作備忘錄　推動本地培育綠領人才

▲雲林縣府與雲科大攜手合作，成立「氣候永續學院」16日正式啟動綠領人才培育計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣府與雲科大攜手合作，成立「氣候永續學院」16日正式啟動綠領人才培育計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025到2026年為雲林縣「雲菁人才培育年」，為因應氣候變遷與全球淨零轉型趨勢，縣府與雲科大攜手合作，成立「氣候永續學院」16日正式啟動綠領人才培育計畫。典禮中由雲林縣長張麗善與雲林科技大學校長張傳育代表雙方簽署綠領人才培育合作備忘錄，啟動培育氣候變遷與碳管理專業人才。

氣候永續學院將透過產官學合作，課程將以「碳盤查管理」、「減排策略」為主軸，針對縣府所屬業務單位及機關進行系統性教育訓練，協助各單位掌握碳排放計算原則、盤查作業流程與相關法規依據，強化行政體系對淨零轉型工作的基礎認知與執行力，培育綠領人才持續推動內部溫室氣體盤查管理與專業知能，以順利對接國家淨零排放策略與永續長聯盟推動措施，希望藉由培育內部盤查人員以完成雲縣府及附屬機關113年度溫室氣體盤查管理作業。

縣長張麗善指出，氣候變遷已成當前最迫切的挑戰，雲林是農業大縣，更容易受到極端氣候的衝擊，唯有積極培養具備專業知識的人才，才能強化政策規劃與執行效率。氣候永續學院的設立，是縣府邁向2050淨零轉型的重要起點，也代表產官學攜手合作，打造在地化、可持續的碳管理體系。

 
縣長張麗善表示，感謝雲科大張傳育校長、張艮輝副校長、陳昭宏院長及林昱成主任帶領的團隊，提供碳盤查、碳中和及減碳策略等相關課程資源，與縣府共同為落實聯合國永續發展目標努力。期盼透過這樣的合作模式，為雲林培育更多綠領人才，提升永續治理能力與地方競爭力，打造綠色、韌性與宜居的環境。

國立雲林科技大學校長張傳育指出，感謝雲林縣政府的信任與支持，邀請雲科大共同參與「氣候永續學院」的課程規劃與師資提供，透過碳中和、碳足跡、碳盤查等相關課程的設計與實施，雲科大將協助縣府培育具備專業能力的綠領人才，推動符合國際標準的永續行動。期盼藉由此次合作，提升雲林面對環境挑戰的韌性，落實更友善且具前瞻性的環境永續政策。

計畫處長李明岳補充，因應環境部要求，今年各地方政府需完成所屬大樓的碳盤查，雲林縣選擇不委外辦理，而是與雲林科技大學合作，由雲科大協助培訓各局處同仁，運用其開發的系統自行完成碳盤查。這是一個參與式的過程，期望打造雲林成為全國綠領人才的示範基地。

▲雲林縣府與雲科大攜手合作，成立「氣候永續學院」16日正式啟動綠領人才培育計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲由雲林縣長張麗善與雲林科技大學校長張傳育代表雙方簽署綠領人才培育合作備忘錄。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

 

 

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雲林氣候變遷綠領人才雲科大雲林縣政府

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