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提升新住民交通安全　移民署雲林服務站、監理站加強宣導

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站，每月均辦理家庭教育課程，除了法令宣導，還有多元活動協助新住民融入在台生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站攜手監理站加強宣導，提升新住民的行車安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化新住民交通安全意識，移民署南區事務大隊雲林縣服務站攜手雲林監理站人員向來站辦理居留證的新住民宣導交通安全及提供諮詢服務，傾聽新住民在地需求，並在家庭教育課程，宣導機車駕訓補助及微型電動二輪車實車查核、完成掛牌等規定，共同維護行車安全。

雲林縣服務站為協助新住民融入在台生活，每月均有辦理家庭教育課程，昨（20）日結合雲林縣新住民家庭服務中心舉辦「香氛紓壓 DIY 體驗工作坊」，透過芳療與溝通技巧課程，協助新住民家庭建立良好互動，共築在台幸福生活。

另外，由於機車是雲林縣新住民的主要交通工具之一，機車駕訓補助只要年滿18歲就可以申請，沒有年齡上限，除了交通部補助新台幣1300元，雲林縣政府更加碼補助1300元，大幅減輕新住民考照負擔，同時提醒未取得機車駕照的新住民及移工，騎乘微型電動二輪車作為交通工具，須辦理實車查核、完成掛牌等手續才能上路。

參加課程的新住民小如表示，原本以為只有交通部補助，現在知道縣政府還有加碼補助機車駕訓班費用，等於只要自費不到400至600元，真是太幸福了，自己剛好還沒考駕照，會趕快去參加機車駕訓班取得駕照，以後接送小孩方便又安全。

雲林縣服務站站主任黃仲傑表示，經統計，機車駕訓者較未受訓者違規風險降低至59%、事故風險降低至36%，顯示參加機車駕訓可讓駕駛人有效遠離道路風險，感謝雲林監理站為服務在地新住民及外國人士，自今年4月起每月1次派員至雲林縣服務站駐點，辦理交通安全宣導及提供諮詢服務，共同努力提升新住民的行車安全。

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站，每月均辦理家庭教育課程，除了法令宣導，還有多元活動協助新住民融入在台生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站，每月均辦理家庭教育課程，除了法令宣導，還有多元活動協助新住民融入在台生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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