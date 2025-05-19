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雲林家扶粽情飄香　照顧經濟弱勢與異鄉媽媽的心

▲雲林家扶端午節前夕獲劉女士捐贈「古早粽與麻香猴菇粽」，讓弱勢家庭與家扶服務家庭暖度端午佳節。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林家扶端午節前夕獲劉女士捐贈「古早粽與麻香猴菇粽」，讓弱勢家庭與家扶服務家庭暖度端午佳節。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林家扶中心在端午節前夕，喜獲劉女士捐贈「古早粽與麻香猴菇粽」禮盒250份，有1250顆古早粽以及1250麻香猴菇粽總價值近15萬元，不僅贈送給服務家庭，更邀請多名新住民媽媽前來捐贈記者會上享用雙粽美味，讓新住民媽媽們在這「粽」要時刻特別想起家鄉味，而對於台灣粽的好滋味更是讚不絕口。

雲林家扶中心督導王耀慶邀請新住民媽媽們一起品嘗雙粽好滋味，蒸好的粽子熱騰騰端上桌，新住民媽媽們細細品嘗，頓時唇齒之間滿滿豐富餡料好滋味。王耀慶說，古早粽使用長糯米包覆著金鈎蝦、魷魚、栗子等料，香味撲鼻且口感不油膩。素食的麻香猴菇粽，Q彈糯米被濃郁麻油香完美包覆，搭配猴頭菇、杏鮑菇、香菇、蓮子、素肉燥，入口滿是醇香。

雲林家扶家庭媽媽阮氏顯表示，越南是在過年期間吃粽子，在家鄉都是媽媽負責備料，全家人一起包粽子，只是越南粽內餡只有綠豆及豬肉，不像台灣粽餡料豐富，但包粽子的過程就是一家人開心團聚的時光，這也是剛嫁到台灣時每次想起來都會讓眼眶泛淚，特別想念越南的家人。但也早已入境隨俗習慣台灣粽，她笑著說「越南粽是思鄉的味道，但台灣粽卡賀呷！」

來自緬甸王琴芳媽媽說，小時候媽媽準備一種很特別的粽子，要先用香灰水將糯米浸泡過，據說能幫助消化，然後再用風乾後的臘肉、香腸、火腿包起來，就是小時候常吃的家鄉粽。小時候家裡很窮，買不起太多新鮮豬肉，所以才會用風乾的肉來包粽子；來台灣後吃到的台灣粽都是餡料很多的更好吃。但對琴芳媽媽來說這時刻想念家人更是難以言語的鄉愁。

雲林家扶中心主任廖志文表示，服務的新住民家庭一樣每逢佳節倍思親，謝謝劉女士將愛送至雲林家扶，不僅是照顧經濟弱勢家庭，新住民家庭也能領受端午佳節的粽葉飄香，吃美味的台灣粽子，疼惜他們離背景嫁來台灣，辛苦照顧家人與子女。

▲雲林家扶端午節前夕獲劉女士捐贈「古早粽與麻香猴菇粽」，讓弱勢家庭與家扶服務家庭暖度端午佳節。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲四位新住民媽媽品嚐台灣粽到也憶起家鄉粽，用美食說故事，滋味與思念交流分享。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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