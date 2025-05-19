偷吃毒梟的女人！泰33歲知名DJ遭「行刑式槍決」　棄屍荒野

▲DJ Tete失蹤多日後被發現陳屍荒野 。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國33歲知名DJ「DJ Tete」遭綁架失蹤後，18日被發現陳屍森林，太陽穴中2槍，雙手遭反綁，屍體已開始腐化，殺人手法兇殘。死者女友指出，她曾多次提醒男友不要和一名綽號「Nam」的女性接觸，因為對方是當地毒梟大佬「Mui」的女友，沒想到男友不聽勸，最終因此喪命。警方目前也已經鎖定相關人士，懷疑幕後可能涉及犯罪集團。

根據《民意報》報導，33歲的DJ Tete本名Warapong Khunsrichaturong，他案發前曾參加一名女顧客的生日派對，席間氣氛正常、笑容滿面，但不久後卻失蹤。根據監視器畫面顯示，他14日凌晨3時53分被2名駕駛著白色皮卡車的不明男子綁架上車，隨後失聯，直到18日，被發現陳屍於北碧府的一座叢林中，距離被綁架的地點約20公里。

DJ Tete的屍體被發現時身穿黑色T恤、黑色褲子以及運動鞋，雙手遭到綠色繩索反綁，太陽穴中了2槍，手法相當殘忍。不僅如此，由於死亡已經一段時間，DJ Tete的屍體已開始腫脹腐敗、並爬滿蛆。

▲死者疑似與毒梟大佬的女人有染，才會被尋仇報復 。（圖／翻攝自民意報）



第一個發現屍體的村民表示，他3天前為了採集蘑菇曾經進入陳屍現場的森林，但當天下大雨、天氣灰暗，他誤入現場後，看到死者的腿，嚇得落荒而逃。直到多日後看到DJ Tete失蹤的新聞，18日才再度返回現場，並發現死者的衣著與DJ Tete失蹤時相同，連忙報警。

DJ Tete女友則出面證實，她之前就曾多次要求DJ Tete不要跟另一名叫「Nam」的女子過從甚密，因為對方背景不單純，沒想到兩人卻還是發展出不正當關係。

據悉，Nam是當地大毒梟「Mui」的女友，對方曾派人警告DJ Tete，和女方斬斷關係。但DJ Tete卻不從，疑似因此惹毛毒梟，於是派人謀殺，警方也不排除幕後可能涉及一整個犯罪集團。