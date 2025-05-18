老公觸電「全身抽搐」她以為是癲癇！上前救夫　兩人慘被電死

▲夫妻倆被發現時都已經被電死 。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一名男子在家中後院切割鐵網，不料卻因延長線漏電導致他全身觸電。事發當時他全身抽搐，妻子以為丈夫癲癇發作，隨即上前查看，沒想到也因此觸電，兩人就這樣被活活電擊死亡。直到鄰居發現兩人倒臥後院，才連忙報警。

根據《民意報》報導，泰國曼谷農喬區18日發生一對夫妻觸電身亡的事件。警方表示，64歲男性死者當時在自家旁準備切割鐵網，不料延長線接觸到金屬後漏電，男子當場被電得全身抽搐、痙攣，倒在地上。

他的58歲妻子見狀，誤以為丈夫是舊疾癲癇發作，趕緊上前搶救，結果自己也因此遭電擊，兩人最終雙雙喪命。

鄰居表示，當時看到人倒在地上，以為是昏倒，走近查看時，發現自己腳下踩到的鐵網有微弱電流，才發現是觸電，嚇得立刻後退報案。而警方與鑑識人員趕抵現場後，夫妻兩人皆倒臥於住家旁的空地，四肢已僵硬。

初步調查指出，男性死者當時正在用電動砂輪機切割鐵網，但卻將延長線直接插在鐵網上導致漏電，加上當時天候潮濕，設備未設接地線，使得電流經由鐵網傳導至人體，釀成悲劇。

事發時，僅夫妻兩人在家，現場也無打鬥跡象，兩人無財務糾紛或與人結仇，目前兩人遺體已交由法醫相驗，以進一步釐清死因。