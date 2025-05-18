富豪現金買車「直升機空運回家」　印尼這一幕爆熱議

▲印尼一名富豪用現金買車之後，出動直升機把新車空運回家。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼一段5月16日上傳的影片引發熱議，因為當地富豪用現金買新車之後，直接動用直升機把愛車空運回家，宛如電影情節。

Lambe Turah、星洲網等外媒報導，這起事件發生在印尼東部巴布亞高原，受到此處地形因素影響，當地運輸困難，但這名富豪果斷砸錢租下直升機，要把新車運回山中的住處。

依據TikTok用戶@almavan48發布的影片，可見大型運輸直升機懸掛新車飛越森林。據信這名富豪在當地頗具影響力，且使用現金購車。

影片曝光之後引發不少人討論，紛紛留言「有錢真的能為所欲為」、「我買東西還要湊免運，這人直接空投一輛車」。不過也有網友指出，雖然空運汽車的方式看起來像是炫富，但巴布亞高原基礎設施匱乏，當地修路難度高，就連生活物資也需靠空運補給，這種方式其實是無奈但務實的選擇。