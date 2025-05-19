肚子絞痛想上大號！她奔廁所「下體滑出嬰兒」　驚：不知懷孕

▲警方隨即找到男嬰生母，而對方則表示，不知道自己懷孕。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一間加油站女廁竟驚見新生男嬰卡在馬桶裡，男嬰被發現時，臍帶還纏繞在身上，所幸警消趕往現場時仍有生命跡象，隨即將他送往醫院治療。警方事後也迅速鎖定男嬰生母，是附近一間咖啡廳的女店員。她表示，並不知道自己懷孕，事發當時自己突然肚子劇痛，以為要腹瀉，因此衝到廁所，怎知孩子就這樣「滑了出來」 。

根據《民意報》報導，泰國警方5月18日中午12時多接獲通報稱，在曼谷一間加油站的廁所內，有一名剛出生的男嬰在女廁馬桶中。所幸男嬰仍有生命跡象，因此救援人員抵達後，隨即將男嬰轉交專業醫護人員照顧。

警方隨後展開調查，很快鎖定一名31歲女子為男嬰母親。該名女子任職於加油站旁的一間咖啡廳。她向警方坦承，孩子的確是自己生的，事發當時只覺得腹痛至極，想要上廁所，且頭暈眼花快要昏倒，因此連忙衝進加油站的廁所，沒想到才剛脫下褲子，孩子就這樣從下體滑了出來。她當下嚇壞，因為沒聽到嬰兒哭聲，轉頭一看才發現孩子整個人掉進馬桶。

她驚慌之下衝回店裡，請同事幫忙報警。接受警方調查時，她表示，自己完全不知道懷孕，因為這段期間月經都很正常，過去2次懷孕時也是如此，沒有任何異常徵兆。而她本人目前也被送往醫院接受後續治療。