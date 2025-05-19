評賴清德「兩岸併購說」受美壓力　羅智強：藍白講會被五馬分屍

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統針對兩岸關係提出「購併說」，國民黨立委羅智強今（19日）受訪時痛批，這就是失言，這已經構成民進黨定義的「典型賣台」，美國總統川普日前中美關稅談判時提出統一、和平說，賴清德如今又願意讓所謂境外敵對勢力開條件併購台灣，羅智強推測，賴可能受到美方壓力，還改口別把雞蛋全押寶美國，有些慌亂，民進黨大翻車。

總統賴清德日前專訪時提到，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司（台灣），「你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分」。羅智強對此諷刺，講這種話，不要說國民黨、民眾黨，在場任何一個人講這句話，還能四肢完好的走在大街上嗎？早就被五馬分屍了吧？光網路霸凌、媒體攻擊，那還得了？今天竟然可以談所謂的「大陸」併台灣？

羅智強說，賴清德前面才定義對方是境外敵對勢力，現在說併購要開條件出來，說實在，這已經構成民進黨定義的「典型賣台」，這讓他覺得，賴清德的狀況可能不是很理想，才會有這麼大的失言，拜託賴清德，心思多放在國政上，可能這種失言會少一點。

羅智強分析，美國總統川普對中國的態度，顯然跟前總統拜登非常不一樣，賴清德說雞蛋沒有要全押在美國，是嗅到什麼不尋常的異味嗎？賴清德過去要大家不要「疑美」，現在賴清德這樣倡議，是不是另一種「疑美」？他認為，賴清德最近真的有點不知所云、慌了手腳，拜託賴清德趕快回神，超越黨派，不要再醉心鬥爭，把事情做好是一個元首該盡的本分。

