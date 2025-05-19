　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法務部研議虐童修法加重　吳宗憲：周四公聽會討論藍版可處死刑

▲▼法務部長鄭銘謙 調查局長陳白立 廉政署長馮成 召委吳宗憲 立法院司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

日前愷愷案造成民怨沸騰，13萬名網友在公共政策網路參與平台提議調高虐童者刑責，希望致死者應處無期徒刑或死刑且不得假釋，但法務部回應不予採納，不過法務部長鄭銘謙今（19日）改口，更周延的法律保護，法務部仍在研議中。國民黨立委吳宗憲表示，立法院周四將召開公聽會，討論國民黨版虐童修法草案，其中，包含可處死刑、無期徒刑不得假釋的規定，他已要求法務部與司法院務須提供完整書面報告，不要再空談比例原則作推諉之詞。

就民眾提議，凌虐故意殺害兒童者，應處死刑，且不得假釋等。法務部回應。針對提議主張《刑法》第271條增設虐童致死、意圖滅證等刑責，應處無期徒刑（不得假釋）、死刑等規定及《刑法》第286條加重刑責，因提議主張的有期徒刑之刑度，已違反《刑法》第33條規定，於法不符。

吳宗憲痛批，此時此刻法務部若依然選擇墨守成規、閉耳塞聽，就是對民意的漠視，更是對殘酷現實的逃避。法律是社會秩序的框架和基石，但社會共識會隨時間改變，制度需要與之對話、不能一成不變。

吳宗憲指出，現行《刑法》第328條第三項已明訂：強盜若致人於死，即便沒有殺人犯意，也可處以死刑。那麼，持續施虐、導致幼童死亡的惡行，亦應足以判死刑。

吳宗憲主張，一個孩子在危險逼近的時候、在面對死亡的時候，可能連為自己喊「救命」都做不到。這樣的犯行極其惡劣、泯滅人性，就應該受最高刑罰。任何社會公共議題本來就有多種見解，有支持、有否定，而從立法技術上來說，都值得好好討論，沒有誰絕對對，也沒有誰絕對錯；但是法務部作為刑法的主責機關，不該直接否定，拒絕傾聽、溝通民意。

吳宗憲感嘆，如果政府只願意墨守成規，不願意張開眼睛往前看，如果官員只會說這跟比例原則不符，選擇直接站在民意的對立面，真的難怪人民對法制徹底失望，覺得法律只保護犯罪者的權利，卻絲毫不為被害人撐腰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市3大園區房價PK！北士科均價墊底　輝達效應有望翻盤
輝達確定落腳北士科　商仲業者5主因不意外
洗牙太痛！21歲男「暴揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝
輝達總部落腳北士科　蔣萬安喊竭誠歡迎：讓台北成為AI的Pow
快訊／台船工安意外　1人死亡
神秘無人機「衝撞美軍F-16」　8個一組結伴飛行
快訊／北市牙醫遭病患攻擊鼻血狂噴　洗牙男落網怨：很痛還弄
罷免吳思瑤可換領銜人了！回郵2218份達標　二階仍差1萬份連
快訊／輝達台灣總部地點　黃仁勳公布了
獨／新北某國小爆霸凌！大姐大帶頭羞辱毆打　父竟喊：她討厭胖子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

輝達總部落腳北士科　蔣萬安喊竭誠歡迎：讓台北成為AI的Power House

罷免吳思瑤可換領銜人了！回郵2218份達標　二階仍差1萬份連署書

揭民調1關鍵預言「北市5藍委全倒」　林濁水：而且補選也會輸

法務部研議虐童修法加重　吳宗憲：周四公聽會討論藍版可處死刑

白委：林昶佐昔有焦慮症　芬蘭自殺率高、日照短病症易發適合嗎？

調查官遭爆偷拍少女裙底風光！　調查局認已約談但未停職

賴清德盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？幕僚別亂寫稿

賴清德兩岸「併購說」惹議　學者曝4重點：他從來不是維持現狀派

藍520民調／當掉！賴清德整體表現拿51分　53.8%認兩岸關係惡化

最新2民調「賴清德不滿意度破5成」　黃暐瀚：這當然是警訊

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【泰格與雪兒】金牛座男友

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

輝達總部落腳北士科　蔣萬安喊竭誠歡迎：讓台北成為AI的Power House

罷免吳思瑤可換領銜人了！回郵2218份達標　二階仍差1萬份連署書

揭民調1關鍵預言「北市5藍委全倒」　林濁水：而且補選也會輸

法務部研議虐童修法加重　吳宗憲：周四公聽會討論藍版可處死刑

白委：林昶佐昔有焦慮症　芬蘭自殺率高、日照短病症易發適合嗎？

調查官遭爆偷拍少女裙底風光！　調查局認已約談但未停職

賴清德盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？幕僚別亂寫稿

賴清德兩岸「併購說」惹議　學者曝4重點：他從來不是維持現狀派

藍520民調／當掉！賴清德整體表現拿51分　53.8%認兩岸關係惡化

最新2民調「賴清德不滿意度破5成」　黃暐瀚：這當然是警訊

貝林傑夯滿貫砲引爆紐約！　洋基8比2痛宰大都會奪「地鐵大戰」勝

台片登坎城影展紅毯！　蔡淑臻絕美合體奧斯卡最佳導演西恩貝克

鼓鼓白安受封「花蓮西瓜大使」！　化身「西瓜哥哥」擄獲粉絲的心

逼川普讓步！中國強硬插隊成功　專家：讓各國也想「硬起來」

男歌手被騙到緬甸遭轉賣20次！「電擊凌虐14天不能睡」死裡逃生經過曝光

台股ETF受益人數連三減　投資人回補債券ETF美債降評影響性小

八點檔女星飛北京出席汪小菲婚禮！　「私下是Mandy閨蜜」合照曝光

大S雕像明年完工！　S媽曝具俊曄「悲痛中仍暖做1事」：人生夫復何求

Honda「中量級冒險跨界重機」改款！換上新頭燈＆車色、懸吊優化

洗牙太痛！21歲壯碩男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

【紅光沖天】台中工地凌晨大火！ 消防15車27人撲滅無人傷亡

政治熱門新聞

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

台灣民意民調／「不贊成大罷免」少近百萬人　44.2%三階投不同意

林昶佐出任駐芬蘭代表　學者點出4個「情何以堪」

罷吳宣講台下不到20人　朱：台灣綠色恐怖

全台中正路改名？　劉世芳這樣說

證實林昶佐出任駐芬蘭代表！　林佳龍：應該會有很好的表現

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

遭黃國昌打臉！　法務部長稱徐少東從沒被通緝過

賴清德兩岸併購說　藍委轟賣台

賴盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？

花蓮暴雨沖斷北迴線！卓榮泰下令安全搶修

最新2民調「賴清德不滿意度破5成」　黃暐瀚：這當然是警訊

輝達總部落腳北士科　蔣喊竭誠歡迎

調查官偷拍少女裙底風光　調查局認已約談但未停職

更多熱門

相關新聞

賴盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？

賴盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？

朝野僵局難解，賴清德日前表示，始終希望跟在野黨能夠有接觸溝通的機會，但都不得要領，並沒有辦法實行，並認為，朝野僵局倒不是因為溝通問題，「你還得要政黨，他的立場願意溝通，你才有辦法再溝通。」國民黨主席朱立倫今（19日）氣憤指出，賴清德說謊不用打草稿，一定是幕僚亂寫的稿子！「我們等賴清德的電話多久了？」他更宣示，國民黨從今天開始等、開始計時，看賴清德什麼時候要召見在野黨的主席，別只會空口說白話。

賴清德兩岸「併購說」惹議　學者曝4重點：他從來不是維持現狀派

賴清德兩岸「併購說」惹議　學者曝4重點：他從來不是維持現狀派

藍520民調／當掉！　賴清德整體表現僅51分

藍520民調／當掉！　賴清德整體表現僅51分

批賴清德併購說賣台　國民黨質疑共諜滲透

批賴清德併購說賣台　國民黨質疑共諜滲透

遭黃國昌打臉！　法務部長稱徐少東從沒被通緝過

遭黃國昌打臉！　法務部長稱徐少東從沒被通緝過

關鍵字：

國民黨剴剴法務部鄭銘謙虐童

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總部落腳北士科

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

一票人中新冠症狀曝　醫：持續升溫！這波表現特別多變

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

黃仁勳問長壽秘訣！林友茂回4字笑翻全場

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面