法務部研議虐童修法加重　吳宗憲：周四公聽會討論藍版可處死刑

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

日前愷愷案造成民怨沸騰，13萬名網友在公共政策網路參與平台提議調高虐童者刑責，希望致死者應處無期徒刑或死刑且不得假釋，但法務部回應不予採納，不過法務部長鄭銘謙今（19日）改口，更周延的法律保護，法務部仍在研議中。國民黨立委吳宗憲表示，立法院周四將召開公聽會，討論國民黨版虐童修法草案，其中，包含可處死刑、無期徒刑不得假釋的規定，他已要求法務部與司法院務須提供完整書面報告，不要再空談比例原則作推諉之詞。

就民眾提議，凌虐故意殺害兒童者，應處死刑，且不得假釋等。法務部回應。針對提議主張《刑法》第271條增設虐童致死、意圖滅證等刑責，應處無期徒刑（不得假釋）、死刑等規定及《刑法》第286條加重刑責，因提議主張的有期徒刑之刑度，已違反《刑法》第33條規定，於法不符。

吳宗憲痛批，此時此刻法務部若依然選擇墨守成規、閉耳塞聽，就是對民意的漠視，更是對殘酷現實的逃避。法律是社會秩序的框架和基石，但社會共識會隨時間改變，制度需要與之對話、不能一成不變。

吳宗憲指出，現行《刑法》第328條第三項已明訂：強盜若致人於死，即便沒有殺人犯意，也可處以死刑。那麼，持續施虐、導致幼童死亡的惡行，亦應足以判死刑。

吳宗憲主張，一個孩子在危險逼近的時候、在面對死亡的時候，可能連為自己喊「救命」都做不到。這樣的犯行極其惡劣、泯滅人性，就應該受最高刑罰。任何社會公共議題本來就有多種見解，有支持、有否定，而從立法技術上來說，都值得好好討論，沒有誰絕對對，也沒有誰絕對錯；但是法務部作為刑法的主責機關，不該直接否定，拒絕傾聽、溝通民意。

吳宗憲感嘆，如果政府只願意墨守成規，不願意張開眼睛往前看，如果官員只會說這跟比例原則不符，選擇直接站在民意的對立面，真的難怪人民對法制徹底失望，覺得法律只保護犯罪者的權利，卻絲毫不為被害人撐腰。