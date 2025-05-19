林昶佐任芬蘭代表　藍委：有逃兵疑慮、無外交資歷怎麼做好工作

▲前立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，外交部長林佳龍今（19日）證實，人事案正在辦理中。此任命也引起在野陣營不滿，國民黨立委馬文君今（19日）表示，以林昶佐的能力、資歷，相信外交部有更多同仁可以勝任，且林有逃兵疑慮，沒有實際外交資歷，怎麼做好外交工作，外交人事，還是要用人唯才、尊重專業。



馬文君表示，外交部即將派任前立委林昶佐擔任芬蘭代表，這消息大家都相當關心，自己認為外交專業比較重要，而不是將大使位置當成酬庸工具。

馬文君認為，以林昶佐的能力、資歷，相信外交部應該有更多同仁可以勝任這個位置，且林有逃兵疑慮，沒有實際的外交資歷，如果專業度不夠、能力不足，怎麼做好外交工作。

馬文君指出，據了解，瑞士、愛爾蘭等歐洲駐館人力不足，如果外交部持續派任沒經驗的代表要怎麼領導專業團隊，會不會造成駐館更大負擔，能交出怎樣的外交成績單，社會大眾都會存疑。

最後，馬文君強調，外交人事，還是要用人唯才、尊重專業，近年來，外交部派任不少特任大使，對專業外交官的發展、升遷受到不小阻礙，也打擊到他們士氣，自己很為他們抱屈，希望外交部可以關注這點，提出書面報告，對外交官的派任有更完善說明。

▼國民黨立委馬文君。（圖／記者李毓康攝）