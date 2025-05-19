　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林昶佐任芬蘭代表　藍委：有逃兵疑慮、無外交資歷怎麼做好工作

▲▼立委林昶佐聯訪 不再參選立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，外交部長林佳龍今（19日）證實，人事案正在辦理中。此任命也引起在野陣營不滿，國民黨立委馬文君今（19日）表示，以林昶佐的能力、資歷，相信外交部有更多同仁可以勝任，且林有逃兵疑慮，沒有實際外交資歷，怎麼做好外交工作，外交人事，還是要用人唯才、尊重專業。

馬文君表示，外交部即將派任前立委林昶佐擔任芬蘭代表，這消息大家都相當關心，自己認為外交專業比較重要，而不是將大使位置當成酬庸工具。

馬文君認為，以林昶佐的能力、資歷，相信外交部應該有更多同仁可以勝任這個位置，且林有逃兵疑慮，沒有實際的外交資歷，如果專業度不夠、能力不足，怎麼做好外交工作。

馬文君指出，據了解，瑞士、愛爾蘭等歐洲駐館人力不足，如果外交部持續派任沒經驗的代表要怎麼領導專業團隊，會不會造成駐館更大負擔，能交出怎樣的外交成績單，社會大眾都會存疑。

最後，馬文君強調，外交人事，還是要用人唯才、尊重專業，近年來，外交部派任不少特任大使，對專業外交官的發展、升遷受到不小阻礙，也打擊到他們士氣，自己很為他們抱屈，希望外交部可以關注這點，提出書面報告，對外交官的派任有更完善說明。

▼國民黨立委馬文君。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立委馬文君。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三峽重大車禍！10多傷、3人無呼吸心跳
江雅綺任駐英公使　民眾黨爆「偽博士」曾造假學歷：民進黨沒人了
北檢出招！明為柯文哲案作證　苗博雅：依法出席、據實以告
總統府令　駐英國公使、駐印度大使公布
快訊／鑽石公主號船長猝逝！副手緊急接手靠泊基隆港
獨／不是詐團收回！RM粉鑽錶3900萬　神秘得主身分曝
快訊／大阪燒肉粽！44層大樓墜落　他經過被砸死
新加坡男星認了性侵16歲少女！　她多次受害染病

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江雅綺任駐英公使　民眾黨爆「偽博士」曾造假學歷：民進黨沒人？

拜登罹患攝護腺癌　賴清德X發文：致上祝福期盼早日康復

總統府令：江雅綺任駐英國公使　陳牧民任駐印度大使

北檢出招！明為柯文哲京華城案作證　苗博雅：依法出席、據實以告

賴清德周年政績　國民黨團：關柯文哲、血洗在野、核電走入歷史

林昶佐任芬蘭代表　藍委：有逃兵疑慮、無外交資歷怎麼做好工作

評賴清德「兩岸併購說」受美壓力　羅智強：藍白講會被五馬分屍

輝達如何落腳？北士科T17、T18已被新壽得標　游淑慧曝2合作模式

花東3小時疏運SOP深夜啟動成功奏效　交通部長陳世凱發文感謝第一線人員

輝達為何選北士科？蔣萬安未回應　曝外國人稱「你會接不完電話」

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

【泰格與雪兒】金牛座男友

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

江雅綺任駐英公使　民眾黨爆「偽博士」曾造假學歷：民進黨沒人？

拜登罹患攝護腺癌　賴清德X發文：致上祝福期盼早日康復

總統府令：江雅綺任駐英國公使　陳牧民任駐印度大使

北檢出招！明為柯文哲京華城案作證　苗博雅：依法出席、據實以告

賴清德周年政績　國民黨團：關柯文哲、血洗在野、核電走入歷史

林昶佐任芬蘭代表　藍委：有逃兵疑慮、無外交資歷怎麼做好工作

評賴清德「兩岸併購說」受美壓力　羅智強：藍白講會被五馬分屍

輝達如何落腳？北士科T17、T18已被新壽得標　游淑慧曝2合作模式

花東3小時疏運SOP深夜啟動成功奏效　交通部長陳世凱發文感謝第一線人員

輝達為何選北士科？蔣萬安未回應　曝外國人稱「你會接不完電話」

TPBL職籃季後賽15精英裁判　綜合評選名單正式出爐

屏東移民署走進校園　為外籍生解鎖留台關鍵攻略

新購受泥船「高601號」命名下水　負起高雄港港灣疏浚及航道維護任務

超強降溫！炎夏必備「清涼感保養」推薦　提振精神超有感

吃米不知米價？日農相失言「沒買過米」惹眾怒　道歉稱被太太臭罵

一票律師「轉這行」月入數10萬！他驚呆：工時更少又固定

提升新住民交通安全　移民署雲林服務站、監理站加強宣導

快訊／南韓爆「連環砍人」2死2重傷！　中國籍兇嫌仍在逃

快訊／三峽北大國小旁車輛暴衝！釀10多人傷　其中3人無呼吸心跳

快訊／又來！日本4小學生放學「遭暴衝車輛」撞飛　20天內第3起

【泰格與雪兒】金牛座男友

政治熱門新聞

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

台灣民意民調／「不贊成大罷免」少近百萬人　44.2%三階投不同意

林昶佐出任駐芬蘭代表　學者點出4個「情何以堪」

全台中正路改名？　劉世芳這樣說

罷吳宣講台下不到20人　朱：台灣綠色恐怖

證實林昶佐出任駐芬蘭代表！　林佳龍：應該會有很好的表現

輝達落腳北士科T17、T18？她曝2模式

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

輝達為何選北士科？蔣萬安未回應

遭黃國昌打臉！　法務部長稱徐少東從沒被通緝過

賴清德兩岸併購說　藍委轟賣台

回郵2218份達標　罷免吳思瑤可換領銜人了

最新2民調「賴清德不滿意度破5成」　黃暐瀚：這當然是警訊

賴盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？

更多熱門

相關新聞

賴清德周年政績　藍黨團：血洗在野、核電走入歷史

賴清德周年政績　藍黨團：血洗在野、核電走入歷史

總統賴清德就職即將滿一周年，國民黨團今（19日）召開記者會抨擊，賴政府施政慘不忍睹，副書記長羅智強表示，賴總統在短短一年時間完成空前司法創舉，關了民眾黨主席柯文哲及眾多國民黨工，就任第一年就全面血洗在野黨；黨團書記長王鴻薇指出，核三廠17日走入歷史，在台電發電結構中，火力發電可說是「火力全開」達96%，讓台灣發電變得又貴又髒成為日常。

賴清德兩岸併購說　羅智強：疑受美方壓力

賴清德兩岸併購說　羅智強：疑受美方壓力

大罷免大失敗！　趙少康喊話：全民用投票表達對賴清德不信任

大罷免大失敗！　趙少康喊話：全民用投票表達對賴清德不信任

回郵2218份達標　罷免吳思瑤可換領銜人了

回郵2218份達標　罷免吳思瑤可換領銜人了

白委：林昶佐有焦慮症　芬蘭自殺率高、日照短病症易發適合嗎？

白委：林昶佐有焦慮症　芬蘭自殺率高、日照短病症易發適合嗎？

關鍵字：

林佳龍林昶佐芬蘭民進黨外交部賴清德馬文君

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總部落腳北士科

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

21歲洗牙男痛揍女牙醫！超壯正面曝光

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面