賴清德盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？幕僚別亂寫稿

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

朝野僵局難解，賴清德日前表示，始終希望跟在野黨能夠有接觸溝通的機會，但都不得要領，並沒有辦法實行，並認為，朝野僵局倒不是因為溝通問題，「你還得要政黨，他的立場願意溝通，你才有辦法再溝通。」國民黨主席朱立倫今（19日）氣憤指出，賴清德說謊不用打草稿，一定是幕僚亂寫的稿子！「我們等賴清德的電話多久了？」他更宣示，國民黨從今天開始等、開始計時，看賴清德什麼時候要召見在野黨的主席，別只會空口說白話。

朱立倫痛批，賴清德就任總統這一年是台灣大不幸的一年，是人民大不安的一年，整個國家陷入動亂，兩岸兵凶戰危，國內更是充滿惡鬥，司法成為執政黨的鷹犬，讓人民陷入綠色恐怖當中。就賴清德日前提出，以「大公司併小公司」比喻兩岸關係的併購說。朱立倫諷刺，真的很令人驚訝，原來兩岸關係從今往後不可以再講「統一」，只能講「併購」。

朱立倫說，併購有敵意併購，合意併購，所以講敵意併購不違法？講武統就要驅逐出境？講合意併購不會被抹紅？講統一一定被抹紅？這就是賴清德最新的指示，以後不能講統一，只能講併購？兩岸之間條件還沒有談攏，賴清德正在等條件、價格好的時候，就把主權賣掉？

至於賴清德稱，「蔡英文前總統在卸任前，就曾注意到朝小野大，她希望能夠幫朝野建立一個溝通的平臺，所以邀請朱立倫主席和當時的柯文哲主席。可是，朱主席沒有赴約，因為他有他的考量。柯文哲主席有來，可是也沒有得到好的結果。我上任之後也做了一些努力，但都不得要領，並沒有辦法實行。」朱立倫對此回應，賴清德的字典裡面只有一個鬥，希望朝野要坐下來對談或舉辦國是會議，這已經是自己公開講過的第六次，家和萬事興、朝野要和諧，賴清德竟然當著媒體的面說謊不用打草稿，一定是賴清德幕僚亂寫的稿子。

朱立倫說，賴清德稱自己在這段時間，都為了朝野對談、和解做了努力，卻不得其門而入，「各位，這一年來，國民黨講了多少次、呼籲多少次？他們等賴清德的電話多久了？」都在等朝野坐下來談，但在野得到的是門關起來，只有鬥、只有罷免、只有消滅在野黨，哪有任何溝通的機會？

最後，朱立倫強調，沒關係啦！既然賴清德已經講了，那國民黨今天就正式宣布開始計時等待，看賴清德什麼時候要召見在野黨的主席，跟朝野對談、國是會議或各種形式都好，只要能解決問題，國民黨一定全力以赴，請賴清德不要空口說白話、睜眼說瞎話，對內搞內鬥對外無能，跪舔送，已經成為所有國人公認事實，還沒關稅貿易戰就把台積電送過去。

