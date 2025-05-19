大罷免大失敗！　趙少康喊話：全民用投票表達對賴清德不信任

▲趙少康喊話全民出來投票，打敗大罷免就是對賴清德的不信任投票。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德就職將屆滿一年，近日TVBS與聯合報皆公布最新「施政民調」，結果顯示不滿意賴清德施政皆達5成以上。對此，前中廣董事長趙少康今（19日）喊話，大家可以利用這次民進黨發動的「大罷免」投票當出口，直接表達這一年的不滿，不去投票就是為虎作倀，不去投票就是支持民進黨的「大罷免」，會讓賴清德更胡作非為，因此，打敗大罷免就是對賴清德的「不信任投票」。

趙少康表示，賴清德明天就任滿一周年，最近各項民調結果出爐，除了民進黨自己做的「快樂民調」，其他機構的調查結果一致的令人驚訝，大家對賴清德的評價都是不滿意遠高於滿意。

趙少康指出，聯合報最新民調，賴清德的不滿意度高達53%，是中華民國五位民選總統就任周年時，人民最不滿意的總統，滿意的比例只有37%，甚至低於得票率。

趙少康再指，而TVBS民調，賴清德就任一年的不滿意度更高（55%），滿意度更低（32%），五位民選總統中，滿意度只高於蔡英文（28%），低於李登輝、陳水扁及馬英九。即使是偏綠的台灣民意調查基金會、美麗島電子報做的民調，賴清德的支持度或滿意度也在就職周年前夕跌了至少8、9個百分點。

趙少康說，如果自己是賴清德，對於第一張成績單應該會警惕、反省，但是賴清德剛愎自用、擇惡固執，賴清德的下屬才會做出那種完全違反事實的「快樂民調」，做這種一片讚美的民調有什麼意思？只是花錢騙騙自己而已。

接著，趙少康喊話，雖然沒辦法罷免躲在憲法背後的賴清德，但是大家可以把民進黨發動的「大罷免」當作對賴清德的不信任投票，利用這次投票當出口，直接表達人民不滿這一年的司法整肅、兩岸緊張、喪權辱國、用肺發電、詐騙橫行、房價高漲。

趙少康強調，愛台灣，請大家不要只是坐在家裡接電話民調，這樣沒辦法真正給民進黨跟賴清德警告。罷免吳思瑤、吳沛憶，記得要投「同意」，罷免國民黨立委，記得要投「不同意」，千萬不要不去投票，不去投票就是為虎作倀，不去投票就是支持民進黨的「大罷免」，會讓賴清德更胡作非為，傷害台灣的民主。

最後，趙少康直言，如果對賴清德一年來的表現不滿，就用打敗大罷免給他一點顏色看看。