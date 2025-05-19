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罷免吳思瑤可換領銜人了！回郵2218份達標　二階仍差1萬份連署書

▲賴苡任宣布，罷吳思瑤「鮭魚回郵」份數達標。（圖／地動刪瑤提供）

▲賴苡任宣布，罷吳思瑤「鮭魚回郵」份數達標。（圖／地動刪瑤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免綠營立委吳思瑤領銜人張克晉宣布退出領銜人，團隊若要更換領銜人，須取得一半連署人以上的同意書，罷團日前也已啟動「鮭魚回郵」計劃。「地動刪瑤」召集人賴苡任今（19日）宣布，回郵數量已達2218份，呼籲中選會儘速公布審查時程；他也提及，目前收件份數離設定目標3.5萬份，還差約1萬份，呼籲支持者踴躍連署。

罷瑤案因領銜人張克晉退出，團隊為替換備補領銜人啟動「鮭魚回郵」計畫，要蒐集半數第一階段提議人同意書才可更換，也就是2054份。賴苡任今天在國民黨北市議會黨團書記長李明賢、議員張斯綱、汪志冰、林杏兒陪同下，召開記者會宣布「鮭魚回郵」同意書份數成功達標。

賴苡任指出，因更換領銜人作業流程、時效、審查標準、送件人資格等無法源依據，5月12日他寄信詢問中選會，16日收到回函指出，要由領銜人、備補領銜人或是提議人，於第二階段連署期限前（6月7日），檢附經第一階段提議人總數二分之一同意書，向中選會提出，中選會會轉交北市選委會審查，並於完成由備補領銜人遞補為領銜人程序後，才能將第二階段名冊提送給台北市選委會。

賴苡任續指，根據過往慣例，假設審查同意書時程要10天，等於最晚5月27日他要送出；假設為15天則要在5月22日送出；如審查要耗時20天，5月17日就應該要寄出，但已經來不及，這等同於技術性沒收人民罷免權，呼籲中選會不要踢皮球，該扛的責任不要推給台北市選委會，審查要幾天，說清楚講明白。他也說，今下午會發函給北市選委會，詢問審查作業、時程，是否能補件等問題；也避免同意書遭沒收，會等回函確認規則後才寄出。

賴苡任感嘆，鮭魚回郵比第二階段連署還困難，支持者都做到了，他有信心可以達標二階，並透露目前離當初設定的3.5萬份安全門檻還差約1萬份，呼籲支持者出門連署。

針對同意書，賴苡任說，5月17日才統計募集2218份，當天選委會並沒有開，此外16日也才收到回函，在這之前如沒有明確規則，貿然送出同意書是否會石沉大海，他不敢確定。

至於吳思瑤質疑，罷團發送簡訊是否涉及個資？張斯綱對此回應，自己已經問過超過3家簡訊發送商，都說相關內容可能涉及政治，因而不接受，所以不知道吳思瑤所謂的簡訊是誰傳的；此外，先前罷藍委團隊也有寄送簡訊，為何現在罷綠要買簡訊就不行，可能就是綠能你不能吧！

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