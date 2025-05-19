台鐵和仁=崇德東正線周三恢復單線運行　西線周六搶通

▲台鐵和仁=崇德間遭土石泥流淹過軌面中斷，台鐵今持續搶修。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

昨天台鐵和仁=崇德間遭土石泥流淹過軌面，導致電車線設備及路線受損，今持續搶修中。台鐵公司表示，目前東正線中間有接駁，預計周三東正線單線恢復行駛，西線則預估要周六才能搶修完成。

台鐵和仁=崇德間昨天下午4時10分因強降雨致使河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，致電車線設備及路線受損。依據現場回報，橋面及軌道損壞約200米、PC枕斷裂60支、土石淹沒軌面約3,000立方米（隧道內140米）；電車線主吊線及接觸線斷損300米、電力桿及基礎傾倒毀損1處；號誌及通訊光纜、主電纜斷損300米，無線電中繼器損壞1組。

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台鐵表示，40名工電維修人員及機具、車輛於災害發生後立即趕赴現場，全力進行西正線搶修工作，預估最快於5月24日修復完成，並同步加速東小清水溪橋電車線架設等作業，預估5月21日首班車恢復東正線單線雙向行車。為能減輕西線中斷對於旅運衝擊，已優先利用東小清水溪橋施作及檢查完成軌道路線，行駛柴聯車進行和平=新城間接駁服務。

台鐵指出，為加強疏運花東旅客，針對花東經南迴線往高雄、新左營城際列車全面開放站票。今天以柴聯車編組進行新城=和平間鐵路接駁服務，截至下午2時開行17列次，疏運旅客8,360人。另為加速完成搶修工程，今晚間8時至12時啟動花蓮=和平間公路接駁，並視即時氣象資訊機動調整接駁車班次。

交通部長陳世凱今也在臉書發文感謝第一線人員「在這場與時間賽跑的夜晚，讓花蓮不成為孤島」。他表示，昨天台鐵在第一時間成立一級應變小組，調度客運接駁、高鐵增開2班次全自由座列車，協助旅客順利銜接；今早也加開「台北-花蓮」雙向各1架次，協助清晨通勤疏運；海運則由新臺馬輪及綠島之星二號船舶備援。

陳世凱指出，今天凌晨雨勢漸弱，台鐵工程人員從深夜施工至清晨5時，終於完成「和平-新城」臨時搶通，並安排柴油列車支援運行無電路段，確保花蓮交通不中斷。

▲台鐵和仁=崇德間遭土石泥流淹過軌面中斷，台鐵今持續搶修。（圖／台鐵提供）