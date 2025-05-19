台鐵和仁=崇德晚間部分班次調整　1年內退票免手續費

▲台鐵和仁=崇德間遭土石泥流淹過軌面約3000方，導致電車線設備及路線受損。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵和仁=崇德間昨天下午遭土石泥流淹過軌面，導致電車線設備及路線受損，台鐵公司預計周三東正線單線恢復行駛，西線則周六搶修完成。台鐵表示，今天晚間6時後，共有7列次對號列車部分路段停駛，其餘對號列車順行至和平站，逆行至花蓮站，因路線中斷而未使用的車票，一年內退票免收退票手續費。

台鐵表示，今天晚間6時後，對號列車217次、441次行駛至新城站，252次樹林=花蓮間停駛，447次花蓮=樹林間停駛，241次花蓮=和平間停駛，554次行駛至七堵站，其餘車次順行至和平站，逆行至花蓮站。另外，區間（快）車順行至和平站，逆行至花蓮站。



台鐵也說，今天東部往返西部各級城際列車全面開放站票（純西線新自強號不開放站票），不需換補票，以加強疏運旅客。

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台鐵指出，受強陣雨影響致行經和仁=崇德中斷區間未使用車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。依據台鐵公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成的晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，可免費搭乘同區間同等級車種列車一次。