勒殺花蓮女師遭押！狠男獨居矮房曝光　門前忠心黑狗狂吠守家

記者黃宥寧、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉某國中蔡姓女師(29歲)因拒絕劉姓男子(26歲)的追求，因此慘遭劉嫌在深夜闖入宿舍、並下狠手勒斃。《ETtoday新聞雲》今(19日)走訪劉嫌租屋處，發現矮房門前還養的一隻黑狗，平時與劉嫌相當親暱，如今劉嫌遭押，黑狗聽聞記者接近聲響，還以為是主人回來，看到是陌生人後不斷警戒狂吠。

▲劉嫌租屋處曝光，如今僅剩黑狗守家。（圖／記者黃宥寧攝，下同）



警方調查，蔡女是台南人，成大畢業後選擇到花蓮偏鄉國中任教，平時生活單純、教學認真，深受學生喜愛，因信仰關係選擇住進召會宿舍；而劉嫌則有語言障礙，遭召會列為長期關懷對象，先前蔡女也曾數度主動關懷劉嫌，懷疑可能因此引起劉嫌誤會有好感、進而展開追求。

但由於劉嫌加LINE後頻頻傳送露骨訊息騷擾，蔡女不堪其擾，約在兩個多月前將劉嫌封鎖，此舉令劉相當受挫，數度要求解封，均遭蔡女拒絕。16日深夜，劉嫌掌握召會教友行蹤，得知當天召會內沒人在，蔡女的室友也不在宿舍，因此趁夜從後方氣窗闖入，並與蔡女發生激烈拉扯、下狠手將其勒斃，隨後逃離現場，直到18日中午才在附近海邊一處防風林落網，初步坦承失手殺人，訊後遭檢方聲押禁見獲准。

《ETtoday新聞雲》記者今前往劉嫌租屋處，初步掌握劉嫌每個月花2500元租下該處矮房獨居，還在門前養一了一條黑狗，平時黑狗對劉嫌相當依賴，幾乎寸步不離，只有在劉嫌騎車或外出時會短暫分開，劉嫌也時常帶著黑狗出門散步。如今劉嫌遭押，黑狗等了許久不見劉嫌歸來，聽聞記者接近聲響以為是主人，趕緊起身查看，但見到陌生人後立刻警戒狂吠不止。