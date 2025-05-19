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幫助弱勢走入偏鄉！女師花蓮任教1年慘遭殺害　校長哀痛發聲

▲▼花蓮女教師遭殺害，陳屍教會後方宿舍中。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮女教師遭殺害，校方全體老師今天默哀致意。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮秀林一所偏鄉國中的29歲蔡姓女教師17日陳屍在教會後方宿舍中，18日警方將涉有重嫌的劉姓男子逮捕，目前全案正進一步釐清中。事發後有遇過蔡姓女老師的網友指出，她對信仰及幫助弱勢偏鄉孩童的想法才會去花蓮，因為附近很多是弱勢家庭、原住民。該校校長今（18）日表示，學校全體老師今對無私奉獻的蔡姓女老師默哀致意。

警方17日傍晚5時許接獲報案稱，聚會所教友收到一封由蔡女手機發出的LINE訊息，內容指稱，「你們快去看，╳╳身亡」。警方趕抵現場後發現，蔡女衣衫不整、褲子遭人褪下，陳屍在召會後方宿舍房間內，而她頸部有明顯的勒痕，初步判斷，蔡女是遭人勒斃。

警方比對發現，蔡女手機訊號曾與劉男的手機訊號重疊，循線在海邊一處防風林將劉男逮捕。劉男18日中午落網後初步坦承犯行，但否認性侵，強調是「失手殺人」，被依照殺人罪嫌移送花蓮地檢署複訊，檢方深夜將其聲押禁見，法院19日上午裁准羈押禁見。

▲▼劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮國中女師，在附近一處防風林落網。（圖／地方中心翻攝）

▲劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮國中女師，在附近一處防風林落網。（圖／地方中心翻攝）

初步調查，蔡女並非花蓮當地人，去年8月才從台南調到偏鄉學校任教國文，平時生活、交友單純，未與他人結怨。有網友在PTT的Gossiping板發文表示遺憾，「去年我還在這裡開青少年的暑期AI營隊，蔡老師人真的很好，陪著一群國小國中生一起參加，中午也會幫大家一起準備便當。」他回憶道，蔡女不是沒選擇才去花蓮秀林教書，是出於對信仰及幫助弱勢偏鄉孩童的想法才去的，因為秀林附近很多是弱勢家庭、原住民。原PO感嘆，蔡女遇到這種事情，真的很為她感到不值，「可惜了一個成大高材生」、「想到她最後一個人無助地過程，真的很難過。」

蔡女任職學校的校長指出，今天學校全體老師已對無私奉獻的蔡女默哀致意，原定明天進行全校師生默哀，不過在輔導老師的建議提醒後，決定取消。

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