恐怖2巧合！教友外出辦事+女師室友返家　花蓮男氣窗闖宿舍下毒手

▲花蓮男從廚房後方氣窗闖入宿舍。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者黃宥寧、劉人豪／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉某國中一名29歲蔡姓女教師，17日晚間被發現遭陳屍於召會宿舍內。警方循線在海邊一處防風林逮獲26歲劉姓男子，他坦承犯案。據了解，事發當天一名教會的吳姓男子外出辦事，而蔡姓女教師的室友也恰巧不在宿舍，兩巧合造成憾事。

該起事件發生於17日，警方傍晚5時許接獲報案，新城鄉一間召會發生緊急事件，隨即派員趕赴現場處理，抵達後發現，蔡女陳屍在召會後方宿舍房間內，而她頸部有明顯的勒痕，疑似遭人勒斃，經比對後發現，蔡女、劉男的手機訊號曾一度重疊，循線在海邊一處防風林將劉男逮捕。

據悉，蔡女並非每日都住在召會宿舍內，而是與其他志工輪值，而劉男疑似多次跟蹤蔡女，了解其生活作息後，挑選蔡女在宿舍時下手，且召會宿舍出入口設有鐵捲門，晚上會放下上鎖，窗戶也裝有鐵窗，僅後方廚房氣窗無固定設施，劉男便挑選16日深夜趁著宿舍內無他人時，從氣窗侵入宿舍。

▲劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮國中女師，在附近一處防風林落網。（圖／地方中心翻攝）

據教會一名吳姓男子表示，劉男到教會約莫三個月，看起來很老實，案發前幾天，有跟劉男說他們不在教會，劉男得知他們會外出辦事，才趁機前來想理論被蔡姓女教師封鎖好友的事；而蔡姓女教師的室友當時也恰巧不在宿舍，該名室友為一名女工程師，因家鄉在花蓮，當天剛好返家，兩巧合讓劉男趁宿舍無人時，從氣窗侵入造成憾事。

劉男18日中午落網後初步坦承犯行，但否認性侵，強調是「失手殺人」，被依照殺人罪嫌移送花蓮地檢署複訊，檢方深夜將其聲押禁見，法院19日上午裁准羈押禁見。