花蓮女師拒絕追求慘遭殺！喑啞男深夜聲押　今將解剖釐清死因

▲劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮國中女師，在附近一處防風林落網。（圖／地方中心翻攝）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉某國中蔡姓女師(29歲)17日晚間被發現遭人殺害、陳屍召會後方宿舍房間，且衣衫不整、褲子還遭人褪下。警方獲報後立即展開追查，鎖定曾追求、騷擾蔡女的喑啞男子劉男涉有重嫌，隨後於海邊一處防風林將劉男逮捕到案。劉落網後初步坦承「失手殺人」，但否認性侵。警方昨訊問後依殺人罪將劉嫌移送，花檢深夜聲請羈押；死者蔡女預計今上午10時將解剖，釐清死因。

據了解，死者蔡女是台南人，為成大畢業的學霸，選擇到花蓮偏鄉國中任教，平時生活單純、教學認真，深受學生喜愛，因信仰關係選擇住進召會宿舍，因此與患有聽語障礙、接受召會關懷的劉嫌有接觸。

因劉嫌無法言語，常以搭訕方式向年輕女性加LINE，並傳送露骨訊息與照片。蔡女曾因不堪其騷擾，2個多月前將其封鎖；劉男事後多次前往召會試圖請求對方解封，均遭拒絕，疑似因此埋下殺機。

新城警分局17日下午5時許接獲報案，聚會所教友驚見一則LINE訊息發自死者手機，內容為「你們快去看，╳╳身亡」。警方抵達現場後，發現死者頸部有明顯勒痕，初判為遭勒斃。警方比對手機訊號發現，女老師手機訊號與劉嫌手機訊號一度重疊，掌握線索後於18日中午將其逮捕，劉落網後初步坦承犯行，但強調是「失手殺人」，且否認性侵。

警方訊問後，依殺人罪將劉嫌移送花蓮地檢署複訊，檢方深夜將其聲押禁見。死者蔡女預計今上午10時將解剖，釐清確切死因。