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花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

記者張靖榕／綜合報導

花蓮縣秀林鄉29歲的蔡姓女教師17日遭殺害，警方調查後，18日中午在防風林內逮捕涉嫌犯案的26歲劉姓男子。劉男為喑啞者，筆談中坦承因愛慕該女老師，潛入其房間後失手勒斃對方，但否認性侵；警方依殺人罪嫌將其移送法辦，案件仍在深入偵辦中。

▲劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮女師。（圖／地方中心翻攝）

▲劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮女師。（圖／地方中心翻攝）

新城警分局17日下午5時許接獲報案，聚會所教友驚見一則LINE訊息發自死者手機，內容為「你們快去看，╳╳身亡」。警方抵達現場後，發現死者頸部有明顯勒痕，初判為遭勒斃。

經調查，劉男因患有聽語障礙，長期接受召會關懷照顧，他常以搭訕方式向年輕女性加LINE，並傳送露骨訊息與照片。蔡女曾因不堪其騷擾，2個多月前將其封鎖；劉男事後多次前往召會試圖請求對方解封，均遭拒絕。

警方比對手機訊號發現，女老師手機訊號與劉男手機訊號一度重疊，掌握線索後於18日中午將其逮捕，並依規定進行筆談偵訊。

警方研判，劉男掌握宿舍動態，得知16日周五晚上室友們離開，死者隔日清晨將返鄉，遂選在深夜自廚房未加裝鐵窗的氣窗翻入宿舍，再闖入死者房內。據推測，劉男進入後意圖不軌，死者反抗並大聲呼救，劉男隨即以繩狀物將其勒斃，事後從原路逃逸。

警方指出，案發宿舍屬於聚會所提供予單身教友使用，平時有四人居住，出入口設有鐵捲門，晚上會放下上鎖，大部分窗戶皆裝有鐵窗，惟後方廚房氣窗因無固定設施，成為侵入口。

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