台鐵晚間6時前調整班次　台北至花蓮對號車全天開放站票

▲昨天台鐵和仁=崇德間遭土石泥流淹過軌面約3000方，導致電車線設備及路線受損。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

昨天台鐵和仁=崇德間受鋒面及午後對流影響，遭土石泥流淹過軌面，導致電車線設備及路線受損，今持續搶修中。台鐵公司表示，今天台北＝花蓮間對號列車開放站票，不需換補票，以加強疏運旅客。另於晚間6點前樹林=花蓮236次、和平=花蓮432次等6列次停駛，和仁=崇德區間車停駛，部分對號列車調整班次。

台鐵指出，今天晚間6點前樹林=花蓮236次、和平=花蓮432次、花蓮=樹林247次、花蓮=和平229次、花蓮=和平431次、花蓮=羅東285次等6列次停駛，區間車順行行駛至和仁站，逆行行駛至崇德站，和平=新城間則採用柴聯車編組進行鐵路往返接駁。另外，環島觀光列車台北=花蓮=台東間（經北迴線停駛）1次行駛至台東站、2次改由台東站始發。

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台北=和平對號列車部分，台鐵表示，172次行駛至宜蘭站（宜蘭=花蓮間停駛）；282次行駛至羅東站（羅東=花蓮間停駛）；228次行駛至蘇澳新站（蘇澳新=花蓮間停駛)；422次、218次、222次、224次、426次、428次、232次、432次、434次、442次行駛至和平站。

針對花蓮=新城、和平=台北對號列車，台鐵指出，花蓮到新城間，經行駛至新城站後，以柴聯車編組進行新城=和平間鐵路接駁服務。181次由宜蘭站始發（花蓮=宜蘭間停駛）；285次由羅東站始發（花蓮=羅東間停駛）；273次由蘇澳新站始發（花蓮=蘇澳新間停駛）；417次、219次、221次、421次、423次、477次、229次、431次、283次、235次由和平站始發。

至於新城=花蓮=台東對號列車，台鐵表示，順行為422次、222次（瑞穗止）、224次、426次、228次、428次、232次（壽豐止）、432次、434次。逆行為219次、417次、221次、273次、421次、423次、477次、431次、283次（壽豐=新城）、229次（瑞穗=花蓮）。