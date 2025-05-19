台鐵中午前調整列車班次　6列次停駛、和仁=崇德持續中斷

▲昨天台鐵和仁=崇德間遭土石泥流淹過軌面約3000方，導致電車線設備及路線受損。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

受鋒面及午後對流影響，昨天台鐵和仁=崇德間遭土石泥流淹過軌面約3000方，導致電車線設備及路線受損，台鐵今持續搶修，中午12點前列車運行班次重新調整，其中，樹林=新城408次、七堵=花蓮554次、花蓮=台東602次等6列次停駛；區間車順行行駛至和仁站，逆行行駛至崇德站；對號列車和平=新城間多列次進行調整。

台鐵指出，今樹林=新城408次、七堵=花蓮554次、花蓮=台東602次、花蓮=蘇澳新203次、花蓮=樹林215次、台東=七堵653次6列次停駛。區間車順行行駛至和仁站，逆行行駛至崇德站，和平=新城間則採用柴聯車編組進行鐵路往返接駁。另外，環島觀光列車台北=花蓮=台東間（經北迴線停駛）1次行駛至台東站、2次改由台東站始發。

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針對台北=和平對號列車，台鐵表示，402次及278次行駛至羅東站；406次、410次、272次、472次、280次、218次行駛至和平站；170次行駛至南澳站；212次行駛至花蓮站。

花蓮=新城、和平=台北對號列車部分，台鐵指出，花蓮到新城間，經行駛至新城站後，以柴聯車編組進行新城=和平間鐵路接駁服務；401次及271次由羅東站始發；211次、175次、411次、415次由和平站始發；177次由南澳站始發。

至於新城=花蓮=台東對號列車，台鐵表示，順行車次為402次、406次、408次、410次、472次、272次、278次、280次；逆行車次為401次、207次、211次、407次、411次、271次、217次、415次。

▲昨天台鐵和仁=崇德間遭土石泥流淹過軌面約3000方，導致電車線設備及路線受損。（圖／台鐵提供）