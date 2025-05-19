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花蓮女師拒絕追求遭勒斃！喑啞狼否認性侵...坦承「有不禮貌行為」

▲▼劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮國中女師，在附近一處防風林落網。（圖／地方中心翻攝）

▲劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮國中女師，否認性侵，但承認有「不禮貌行為」。（圖／地方中心翻攝）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉某國中蔡姓女師(29歲)因拒絕喑啞男子劉男(26歲)追求，竟慘遭劉嫌侵入宿舍、徒手勒殺，且蔡女遺體被發現時衣衫不整、下半身裸露，檢警高度懷疑性侵可能。劉嫌落網後坦承失手殺人，否認性侵，但承認有「不禮貌行為」，現檢警將採驗相關檢體，進一步比對劉嫌證詞。

警方調查，蔡女是台南人，成大畢業後選擇到花蓮偏鄉國中任教，平時生活單純、教學認真，深受學生喜愛，因信仰關係選擇住進召會宿舍；而劉嫌則有語言障礙，遭召會列為長期關懷對象，先前蔡女也曾數度主動關懷劉嫌，懷疑可能因此引起劉嫌誤會有好感、進而展開追求。

▲▼花蓮女教師遭殺害，陳屍教會後方宿舍中。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲蔡女因信仰而住進召會宿舍，沒想到竟會遭劉嫌闖入勒殺。（圖／記者王兆麟翻攝）

據了解，劉嫌因無法言語，因此日常選擇透過文字交流，經常以此為由向年輕女性加LINE。而劉嫌在加入蔡女好友後，經常傳送露骨訊息，蔡女不堪其擾，約在2個多月前將他封鎖，因此激怒劉嫌。

案發當天，劉嫌事先得知周五晚上蔡女的室友會離開宿舍，因此趁著深夜自廚房氣窗侵入，並闖入蔡女房間，雙方爆發激烈拉扯，後劉嫌以繩狀物、徒手將蔡女勒斃，行兇後再循原路逃離。

由於蔡女被發現時遺體衣衫不整，警方高度懷疑可能遭到性侵；劉嫌落網後坦承失手殺人，但否認性侵，僅承認有「但承認有「不禮貌行為」。檢警已經採集死者相關，後續將進一步檢驗，比對劉嫌證詞。

▼劉嫌當天從宿舍後方廚房氣窗侵入作案。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼劉姓喑啞男涉嫌殺害花蓮女師，遭帶回住處搜查。（圖／記者王兆麟翻攝）

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