花蓮暴雨沖斷台鐵北迴線！卓榮泰下令「安全搶修」　動員3運具接駁

▲台鐵和仁崇德間土石流雙向中斷。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰，下同）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮地區18日下午遭強降雨侵襲，導致台鐵北迴線和仁至崇德路段遭土石泥流淹沒軌道、沖毀電車線設備，雙向列車全面停駛。對此，行政院長卓榮泰深夜表示，他已指示相關單位「務必以安全為首要原則，徹夜搶修並儘速恢復運行」，也提醒民眾，近日山區含水量高，請慎防落石與坍方，避免進入風險區域活動。

交通部第一時間啟動應變機制，協調陸海空三方運具接力疏運。台鐵成立一級應變小組，調派14輛遊覽車投入花蓮至和平間接駁服務，並與高鐵協調加開北上自由座列車，協助旅客轉乘。立榮航空也緊急加開台北－花蓮來回航班，另預備調用新台馬輪與綠島之星二號提供海運支援，以備不時之需。

此次災情造成台鐵南下對號列車行駛至蘇澳新站、北上至花蓮站為止，影響旅運廣泛，現場已有40名工電人員與大型機具展開清理作業，搶修團隊也根據實際受損狀況滾動評估搶通時程。交通部呼籲旅客密切留意交通資訊，配合站務引導與轉乘安排。

卓榮泰再次強調，災害當前政府各部門將全力以赴，確保旅客安全與交通不中斷，同時他也感謝第一線搶修人員的辛勞，並承諾政府會在災後全力協助地方重建與後續交通穩定。