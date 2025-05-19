新住民傑出楷模及績優服務人員表揚　張善政肯定新二代出色表現

▲桃園新住民傑出楷模及績優服務人員表揚。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市114年新住民傑出楷模及績優服務人員表揚暨異國才藝表演與社會福利宣導活動，18日於大園區喜來登飯店舉行。市長張善政出席活動表示，桃園是全臺最重要的工業城市，更是多元族群融合的典範，看到新住民第二代在各領域表現出色，深受各界肯定。

張善政並在活動中，頒發多元文化推手獎、績優新住民服務人員獎、傑出楷模－績優會務幹部、新住民第二代子女勤學楷模、績優新住民志工、模範母親、社會公益推手獎、幸福家庭經營模範獎及協會特別貢獻獎等獎項。

桃園市多元族群文化交流暨愛心協會理事長賈鴻表示，張市長對新住民的重視與支持，讓大家深刻感受到政策帶來的幸福感，許多新住民都能自豪地說我們是幸福的桃園人。賈理事長也特別感謝張市長親臨頒獎，讓新住民朋友在公益服務的努力受到肯定。

婦幼發展局表示，目前桃園市新住民人數達6萬9,384人，居全國第二。市府近年積極推動「放心居桃」新住民政策，不僅在市府1樓設置多語言通譯服務櫃台，也在新住民文化會館提供越南語、印尼語、泰語、緬甸語等多國語言駐點通譯，提升服務量能。新住民家庭服務中心更劃分南、北區域據點，擴大諮詢與轉介能量，協助新住民順利適應在台生活，落實桃園成為多元共融的幸福城市。

包括立法委員涂權吉、市議員徐其萬、游吾和、法務部政務次長黃世杰、市府婦幼發展局長杜慈容、社會局長陳寶民、大園區長余誌松、新住民聯合服務中心執行長李紹偉、桃園市多元族群文化交流暨愛心協會理事長賈鴻等均一同出席。